BARBARA D'URSO / Un nuovo flirt a poche ore da Pomeriggio Cinque

La neocoppia dell'estate

Barbara D'Urso e Gerard Butler sono una coppia: l'annuncio arriva a pochi giorni dall'inizio delle trasmissioni, ed è il perfetto lancio per una stagione che si preannuncia agguerritissima. Anche quest'anno, Carmelita sarà al timone di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Le sue dirette sfidanti saranno Francesca Fialdini, a La vita in diretta e Cristina Parodi, a Domenica In. È proprio di quest'ultima che la D'Urso ha più paura, e le sue recenti dichiarazioni suonano come una gufata: "È una professionista talmente garbata e capace che riuscirà al meglio". In un altro passaggio dell'intervista [al Giornale, N.d.R.], Barbarella risponde agli hater: "Mi attaccano sempre, ma vedo litigi su tutte le reti". Poi taglia corto: "Faccio tv dal 1977, sono passati quarant'anni. Non mi spaventa più nulla. Sono solo me stessa. Se cado in diretta, com'è successo due anni fa, mi rialzo e ci faccio una battuta".

I GOSSIP

La stampa italiana è concorde: Barbara D'Urso è la nuova fiamma di Gerard Butler. Più dubbiosa quella inglese, che non ha (ancora) riportato il gossip. Per i britannici, il divo è stato fidanzato prima con Morgan Brown (la coppia è scoppiata a seguito di una vacanza in Messico) e poi con una misterosa bionda con cui è stato intravisto a Las Vegas. A onor del vero, l'indiscrezione arriva da Giovanni Ciacci: l'esperto in stylist ha già preso un abbaglio col presunto ritorno di fiamma tra Belén e De Martino, poi risoltosi in un deludente nulla di fatto. Ma questa volta Ciacci è convinto: "Ormai sono inseparabili, è chiaro che ci sia del feeling. Lui è stato avvistato in Toscana da lei, poi, dopo essere rientrato in Inghilterra, è subito volato nuovamente da Barbara". Persone vicine alla coppia gli avrebbero fatto sapere che la D'Urso e Butler hanno passato il Ferragosto insieme. "Però – aggiunge – lei è una donna all'antica, che non si concede facilmente. Evidentemente una proposta non c'è stata... per ora, almeno".

