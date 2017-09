BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 4 settembre: Steffy ottiene il divorzio da Wyatt

Beautiful

Comincia oggi una nuova settimana di programmazione di Beautiful caratterizzata dal forte senso di colpa di Quinn per quanto accaduto a San Francisco. La gioielliera continuerà a pensare al bacio scambiato con Quinn, dando l'impressione di cominciare a provare per lui un vero sentimento. Pur sicura del suo amore per Eric, cederà in futuro nuovamente alle lusinghe del suo figliastro? La Fuller non sarà l'unica a rivivere con la mente quel sorprendente momento: la stessa cosa accadrà anche a Ridge, coinvolto come non mai dalla passione per la moglie del padre. Mentre i dubbi riaffioreranno tra la mente dei Quidge, anche Liam sarà in preda ad una vera e propria crisi riguardante il suo rapporto con Steffy. Si confronterà sull'argomento con Bill, affermando di non essere disposto ad attendere ancora a lungo che la fidanzata stia lontana da lui.

Liam perde la pazienza con Steffy

Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, Bill inviterà Liam a non perdere la pazienza con Steffy. Gli porterà da esempio la sua relazione con Brooke, affermando di non essersi mai rassegnato a perdere la donna che ama. Ma per il giovane Spencer sarà molto difficile mantenere la calma, soprattutto considerando che la Forrester ha deciso di correre nella casa sulla spiaggia per confrontarsi ancora una volta con Wyatt. Le intenzioni della donna in realtà saranno chiare e confermeranno il suo indiscusso amore per Liam. Per questo, chiederà nuovamente al marito di non tergiversare ulteriormente e di concederle il divorzio firmando i documenti che lei porterà con sé. E proprio mentre Liam sarà confuso e deluso per il comportamento di Steffty, lei riuscirà ad ottenere da Wyatt la firma insperata: sarà dunque libera di amare il suo Liam alla luce del sole senza più pensare alle opinioni delle altre persone. Questo capitolo potrà dirsi definitivamente archiviato?

