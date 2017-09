Belen Rodriguez / News, lo scatto senza veli solleva i dubbi dei fan (oggi, 4 settembre 2017)

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez ha conquistato tutti i suoi fan - e non solo - grazie allo scatto senza veli che solo pochi giorni fa, in meno di un'ora ha collezionato oltre 220 mila like. L'immagine, che di recente ha superato i 500 mila pollici in su, è già diventata un vero e proprio tormentone sul web, dove molti utenti, ancora oggi, non possono fare a meno di lasciare un commento fra le tante risposte ricevute dalla showgirl. La foto, oggetto di attenzione anche di Andrea Iannone, che non ha fatto mancare la sua risposta piccante, è recentemente tornata alla ribalta per un particolare: Belen Rodriguez non presenta nessuno dei tatuaggi che i suoi fan ricordano. A evidenziare la singolare assenza è stata una follower, che ha detto la sua sui social dando rilievo a un dubbio che poco dopo è stato sottolineato anche da altri: "Ma i tatuaggi dove sono???". La showgirl, per il suo nudo integrale, ha scelto forse di liberarsi non solo dei vestiti, ma anche di quei simboli che hanno segnato la sua carriera giorno dopo giorno. Una scelta dettata solo da esigenze fotografiche o una necessità più profonda?

LO SCATTO CHE LASCIA VERONICA COZZANI SENZA PAROLE

Se tutti i fan di Belen Rodriguez sono rimasti sconvolti per lo scatto senza veli postato dalla showgirl pochi giorni fa, a lasciare mamma Veronica Cozzani senza parole, nelle ultime ore, è stata l'immagine di una colata di fango che ha distrutto un paesino che lei conosce bene. La madre della showgirl, infatti, pubblicando uno scatto sui social, ha mostrato ai suoi follower il risultato di un evento catastrofico e, con un commento laconico, ha preso atto della potenza degli eventi atmosferici. "Questo è incredibile! L'ho visto, era così carino... oggi è così. Non puoi nulla contro la natura". la sue parole, in breve tempo, hanno scatenato una lieve discussione proprio fra le risposte dei suoi commenti, dove una persona a lei cara ha replicato dicendo che in quei luoghi "ci sono centrali idroelettriche che sono state distrutte", così come le case, i ponti e ogni cosa sia finita sotto la valanga di fango. Per visualizzare l'immagine condivisa negli ultimi giorni da Veronica Cozzani, potete cliccare qui.

