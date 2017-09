C'ERA UNA VOLTA UN'ESTATE/ Su La5 il film con Liam James (oggi, 4 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su La5

C'era una volta un'estate, il film in ponda su La5 oggi, lunedì 4 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere drammatica che è stata diretta, scritta, prodotta ed interpretata da Nat Faxon e Jim Rash, entrambi esordienti alla regia, seppure già impiegati in altri ambiti dell'industria cinematografica e televisiva. I due, scrivendo insieme, hanno anche vinto il premio Oscar per migliore sceneggiatura non originale nel 2012 per il film Paradiso amaro. Nel cast anche Liam James (2012, Aliens vs. Predator 2, Tutte pazze per Charlie), Steve Carell (Molto incinta, Agente Smart - Casino totale, Un'impresa da Dio) e Toni Collette (The Sixth Sense - Il sesto senso, About a boy - Un ragazzo, Little Miss Sunshine). C'era una volta un'estate è stato bene accolto sia dal pubblico che dalla critica. Si tratta in effetti di un film di formazione, mascherato dall'ennesimo film adolescenziale, profondo e delicato. Vediamo la trama del film nel dettaglio.

Duncan (Liam James) è un quattordicenne introverso e molto timido. Il suo piccolo mondo va in pezzi quando i genitori divorziano e la madre (Toni Collette) trova un nuovo compagno, Trent (Steve Carell). Quest'ultimo ha già una figlia da un precedente matrimonio, poco più grande di Duncan. All'arrivo dell'estate Duncan è costretto a partire in vacanza con questa nuova famiglia, con cui non riesce ad andare d'accordo. Trent non riesce ad accettare la sua timidezza e fa di tutto per forzarlo al cambiamento, finendo solo per vessarlo rendendo ancora più chiuso il ragazzo. Durante il viaggio Duncan viene costretto a sedere sui sedili dietro, non quelli posteriori, ma quelli ancora più in fondo, praticamente nel bagagliaio. Da lì ha, metaforicamente, una prospettiva diversa che gli permette di osservare diversamente le cose da come le vedono gli altri suoi familiari. Giunto al villaggio vacanze, Duncan scopre però che gli altri ospiti sono tutti aperti e solari, e finiscono ben presto per isolarlo per la sua timidezza. Per fortuna Duncan trova degli amici nel direttore e negli impiegati di uno scalcinato parco acquatico, il Water Wizz. Grazie a queste persone Duncan comincia ad imparare a rispettarsi ed accettarsi così com'è. Si tratta di una lezione che la sua famiglia, che vuole solo cambiarlo per omologarlo, non è in grado di insegnargli.

