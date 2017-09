Camera Cafè/ Anticipazioni e cast della nuova edizione in onda su Rai2 (oggi, 4 settembre)

Luca e Paolo

Trasloco effettuato per Luca e Paolo che da oggi, 4 settembre, si piazzeranno davani alla macchientta del caffè nei corridoi del loro ufficio ma questa volta su Rai2. Camera Cafè è strata travolta da nuovi cambiamenti e non solo perché la rete che ospiterà la nuova stagione non sarà più Italia1 ma la sua diretta concorrente, Rai2, ma anche perché nel cast non troveremo più Debora Villa, una delle poche vecchie glorie che ha deciso di non prendere parte a questa nuova edizione della comedy. Luca e Paolo saranno ancora i protagonisti e, soprattutto, rimarranno in azienda nonostante un grande cambiamento al vertice. Anche gli sketch della comedy più famosa e longeva dovranno adeguarsi ai tempi tant'è che l'azienda dove lavorano i due protagonisti è stata acquisita dai cinesi con tutto quello che da questo ne consegue.

SERENA AUTIERI TRA LE NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE

Tra le new entry di questa nuova edizione di Camera Cafè c'è Serena Autieri. La cantante e attrice è pronta ad affrontare questa nuova avventura nei panni dell'esigente dottoressa Corti. Al suo fianco ci sarà la sua segretaria, Beatrice Mucciardini ma anche la bella e divertente Lin (interpretata da Liyu Jin), che sarà moglie del nuovo presidente cinese. Gli sketch saranno sempre di pochi minuti e si alterneranno a quelli di Luca e Paolo e non solo. Tra le new entry anche un volto noto del pubblico Rai e di Sky, ovvero Marco Palvetti. Sarà proprio l'attore che ha prestato il suo volto a Salvatore Conte nella celebre serie tv Gomorra a sbarcare tra i corridoi come nuovo collega di Luca e Paolo. Risate assicurate quindi?

