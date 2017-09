Eleonora Boi e Danilo Gallinari stanno insieme? / La giornalista vola a Los Angeles e conferma il gossip?

Eleonora Boi e Danilo Gallinari

Eleonora Boi e Danilo Gallinari stanno insieme? È questo che il gossip fa intendere nelle ultime ore. La bella giornalista sportiva e il campione di basket 29enne cestista Nba sarebbero sempre più vicini, così come testimoniano alcuni indizi. Il primo di questi risale alla fine di giugno, quando Eleonora è andata a Graffignana all'inaugurazione del campetto da basket realizzato proprio grazie alla donazione di Danilo, grande amante della sua terra. È solo il primo indizio che ci porta a credere che tra i due si ascoccata la scintilla: l'8 agosto, giorno del compleanno di Gallinari, la bella giornalista di Mediaset, di origine sarda (come il cognome palesa) ma da anni a Milano, ha pubblicato su Instagram un messaggio d'auguri con un indizio "subliminale": "Se davvero vuoi qualcosa troverai un modo.. Se non vuoi, troverai una scusa"; cosa avrà voluto dire?

È AMORE TRA GALLINARI E LA BOI?

E non finisce qui: avvicinandoci ai giorni più recenti, arriva un nuovo indizio. Eleonora è in vacanza a Los Angeles, la nuova città di Danilo Gallinari che proprio ques'estate ha firmato un contratto con i Clippers. I due, insomma, si trovano nuovamente vicini e questo sembra ancora confermare che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Che sia davvero scoccata la scintilla? Che tra i due sia iniziata una storia d'amore? Le pèossibilità ci sono tutte e la presenza della bella Boi a Losa Angeles sembra definitivamente confermare che tra i due è amore. Non ci resta che attendere i prossimi indizi che, sicuramente, uno tra Eleonora e Gallinari ci regaleranno molto presto...

