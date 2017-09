FESTIVAL DI VENEZIA 2017/ Film e ospiti della sesta giornata: Micaela Ramazzotti presenta 'Una famiglia'

Festival del Cinema di Venezia 2017

MICAELA RAMAZZOTTI CON 'UNA FAMIGLIA'

A 24 ore esatte dalla presentazione del primo film italiano in concorso ovvero 'Ella & John' targato Paolo Virzì, la sesta giornata del Festival del Cinema di Venezia 2017 presenta un'altra attesissima pellicola targata Italia. Ad essere grande protagonista è infatti niente meno che la moglie dello stesso Virzì ovvero Micaela Ramazzotti, impegnata nella pellicola 'Una famiglia' di Sebastiano Riso. In essa si racconta la storia di Vincent (interpretato da Patrick Bruel) e Maria (Micaela Ramazzotti), una coppia apparentemente normalissima, che vive a Roma conducendo una vita appartata. Le ragioni di questo loro silenzio vengono presto svelate: i due coniugi desiderano aiutare le famiglie che non possono avere un bambino a diventare genitori ma le cose cambiano quando la stessa Micaela decide che è giunto il momento di diventare mamma. La sua decisione non viene condivisa dal marito, dando così inizio a veri problemi per la coppia. Sebastiano Riso, regista di 'Una famiglia' si presenta a Venezia 74 con il secondo lungometraggio della sua carriera dopo il successo della sua precedente pellicola 'Più buio di mezzanotte'.

IL PROGRAMMA

Sono tre i film in concorso nella sesta giornata del Festival del Cinema di Venezia 2017. Oltre a 'Una famiglia' di Sebastiano Riso, il regista giapponese Kore-Eda Hirokazu presenta 'Il terzo omicidio', la storia di un avvocato alle prese con una caso complicato: deve difendere un uomo accusato di omicidio, che già in passato era stato condannato a 30 anni di carcere per un simile crimine. Nel corso delle indagini il legale si rende conto che, nonostante il suo stesso cliente abbia ammesso le sue colpe, sono stati effettuati gravi errori, conseguenze di una verità processuale che non sempre coincide con la verità assoluta. Il terzo e ultimo film in concorso è 'Tre manifesti a Ebbing, Missouri' di Martin McDonagh. Già balzato alle cronache per i suoi precedenti successi In Bruges - La coscienza dell’assassino e 7 Psicopatici, il regista racconta la vicenda di una donna, distrutta per la morte prematura della figlia in circostanze misteriose. Mildred pensa che la Polizia non si stia impegnando nella ricerca dell'assassino e cerca di sollecitare le indagini attraverso l'uso di cartelloni pubblicitari che danno vita ad una serie di atti di violenza.

