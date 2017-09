Gastone Moschin è morto/ L'architetto raggiunge gli amati "Amici Miei" in cielo

Gastone Moschin in Amici miei

Gastone Moschin è morto oggi, lunedì 4 settembre. L'attore si è spento nel pomeriggio nell'Ospedale Santa Maria di Terni, dove era ricoverato da qualche giorno. Lutto, dunque, nel mondo del cinema e del teatro per la scomparsa di Moschin, avvenuta all'età di 88 anni. Nato come attore di teatro, aveva raggiunto notorietà e successo come interprete della commedia all'italiana, diretto da registi come Damiano Damiani e Anton Giulio Majano. Apprezzato per la sua poliedricità, Gastone Moschin si è imposto al grande pubblico con Amici miei, pellicola diretta da Mario Monicelli, diventata poi una saga, nella quale interpreta il ruolo dell'architetto. Con Signore&signori, l'attore vince un Nastro d'argento come migliore attore non protagonista. Ad annunciare la morte di Gastone Moschin è stata la figlia Emanuela, che ha pubblicato su Facebook un post per il padre: «Addio papà, per me eri tutto».

LA BATTUTA SUL TRIBUTO AD AMICI MIEI

La carriera di attore di Gastone Moschin è cominciata negli anni Cinquanta a teatro, poi approda al cinema prima come doppiatore e poi come attore. Il debutto nel 1995 con La Rivale, ma l'esordio nella commedia all'italiana arriva quattro anni dopo con L'audace colpo dei soliti ignoti. Emerge come interprete però grazie al film Gli anni ruggenti: da quel momento è una presenza costante nel cinema italiano. Le commedie gli regalano il successo al botteghino, i ruoli drammatici invece il consenso della critica. Gastone Moschin, dunque, era l'ultimo rimasto del gruppo del mitico film del 1975, Amici miei. Dopo la morte di Mario Monicelli aveva poca voglia di parlare, e infatti a La Stampa disse: «Credo che oggi il silenzio sia meglio di qualunque altra cosa». Quando venne presentato il cortometraggio L'ultima zingarata a Firenze, un tributo ad Amici miei, commentò la scena del funerale del giornalista Giorgio Perozzi: «Come vorrei che venisse fuori un funerale da fargli prendere un colpo a tutti e due quelli lì, e migliaia di persone, tutte a piangere, e corone, telegrammi, bande, bandiere, puttane, militari».

