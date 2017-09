Giulia De Lellis e Andrea Damante / Dalla polemica per lo scatto hot al Grande Fratello Vip 2 (Pomeriggio 5)

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Riparte col botto la nuova edizione di Pomeriggio 5. Barbara D'Urso annuncia infatti tanti argomenti di gossip ed ecco balzare subito al centro dell'attenzione loro: Giulia De Lellis ed Andrea Damante. La coppia nata a Uomini e Donne nella scorsa edizione è tornata negli ultimi giorni sulla bocca di tutti a causa di una foto postata su Instagram. In questa (che potete vedere cliccando qui) vediamo non i volti ma i corpi seminudi dei sue ragazzi in una posa abbastanza 'hot'. Giulia stesa sul letto e Andrea inginocciato che con una mano le tocca il lato B. Una foto che, inutile dirlo, ha scatenato numerose polemiche tra chi l'ha trovata inappropriata e chi invece ha trovato la loro foto la copia esatta di quella del dj Alvarez.

POLEMICHE PER GIULIA E ANDREA: LA VERITÀ A POMERIGGIO 5

Ma è proprio su questo discusso scatto che il settimanale Spy ha lanciato la sua indiscrezione bomba, secondo la quale si sarebbe trattato di una mossa di "marketing" di Giulia e Andrea suggerita dal loro nuovo manager: Francesco Facchinetti (lo stesso di Riccardo Marcuzzo). Il motivo? La partecipazione di Giulia alla seconda edizione del Grande Fratello Vip che avrà inizio l'11 settembre su Canale 5. Il clamore creato dallo scatto sarebbe infatti servito alla coppia per creare un pò di discussione in vista, appunto, dell'inizio dell'avventura della De Lellis nella Casa più spiata d'Italia. Che sia questa la verità? Lo scopriremo sicuramente nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Intanto non si può negare per per Andrea e Giulia sia un periodo davvero proficuo dal punto di vista lavorativo: se la De Lellis si prepara ad entrare nella Casa del Grande Fratello, Damante - oltre alle tante serate da dj - ha esordito anche come attore al fianco di Terence Hille nella nuova stagione di Don Matteo.

