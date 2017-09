Grande Fratello Vip 2017/ Anticipazioni e cast: conto alla rovescia per il reality di Canale 5

Grande Fratello Vip 2017

Ieri sera, a otto giorni dalla prima puntata del Grande Fratello Vip 2017, Gabriele Parpiglia ha pubblicato sui social un nuovo scatto della conduttrice, Ilary Blasi, in compagnia della sua spalla Alfonso Signorini. “Meno otto giorni al @grandefratellotv #vip #canale5 prima serata”, ha scritto sui social il noto giornalista, che con un’immagine ha annunciato che, fra pochi giorni, i due conduttori torneranno nuovamente su Canale 5. Toccherà a loro, infatti, ancora una volta, tenere le redini del noto reality, che quest’anno, oltre ai tanti protagonisti di Uomini e Donne, vanta nel cast divi di grande spessore. Salvo sorprese dell’ultima ora o cambi di rotta improvvisi, infatti, varcheranno la porta rossa Serena Grandi, Simona Izzo, Cristiano Malgioglio, Marco Predolin, Daniele Bossari e Carmen Di Pietro, accompagnati da Luca Onestini, Aida Yespica, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Veronica Angeloni, Giulia De Lellis, Ignazio Moser e Gianluca Impastato. Se volete visualizzare lo scatto, potete cliccare qui.

AIDA YESPICA GIÀ NOSTALGICA, FOTO

Manca esattamente una settimana alla prima puntata del Grande Fratello Vip 2017 e molti concorrenti, ormai sul punto di fare il loro ingresso nella casa delle celebrità, si preparano a fare i conti con il sentimento di nostalgia che li lega ai loro cari. Fra questi vi è anche Aida Yespica, che nel pomeriggio di ieri, nell'augurare una buna domenica a tutti i suoi follower, ha condiviso uno scatto in compagnia di suo figlio. A lasciare il segno, però, è stata la didascalia dell’immagine, dal momento che la showgirl ha affidato a un eloquente hashtag ciò che prova a pochi giorni dalla sua nuova avventura televisiva: “Happy Sunday #vidamia #GiaMiManchi”. Aida Yespica, quindi, dovrà separarsi dal suo amato bambino per qualche settimana, così come faranno anche altre sue colleghe, che parteciperanno al noto reality di Canale 5 lasciando a casa tutti gli affetti. La nostalgia avrà la meglio? Se vi siete persi lo scatto della showgirl, potete cliccare qui.

