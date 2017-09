HOMELAND 6/ Anticipazioni del 4 settembre: una morte inaspettata e importante (finale di stagione)

Homeland 6, in prima Tv assoluta su Fox

Nella prima serata di oggi, lunedì 4 settembre 2017, la Fox trasmetterà l'ultimo episodio di Homeland 6, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il 12°, dal titolo "L'America prima di tutto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito all'ultimo incontro, Quinn (Rupert Friend) e Carrie (Claire Danes) discutono sul da farsi: entrambi hanno una visione della prossima mossa da compiere del tutto diversa. L'ex soldato in un impeto di rabbia rivela all'ex agente di sapere la verità su Berlino e sulla decisione di risvegliarlo contro il parere dei medici. Nel frattempo, la Keane (Elizabeth Marvel) si rivolge alla stampa per chiarire lo scandalo mosso dal video di O'Keefe (Jake Weber) e sottolinea di non volersi dimettere per una menzogna. Saul (Mandy Patinkin) è presente nella sala e riferisce in seguito alla Presidente di essere sicuro che il video diffamatorio sia opera di Dar Adal (F. Murray Abraham). Nel frattempo, Dar Adal incontra Max (Maury Sterling) e lo sottopone ad un interrogatorio, per stabilire che cosa abbia inviato tramite il suo cellulare. O'Keefe si mette in seguito in contatto con la Keane ed ammette di aver diffuso il video contro il figlio, accettando l'invito della Presidente ad un confronto diretto. Il giornalista pretende tuttavia di incontrarla in un dibattito pubblico e la Keane decide di proseguire, nonostante il capo di Gabinetto sia in totale disaccordo. Nel frattempo, Carrie raggiunge la casa indicata da Quinn e viene aggredita alle spalle dal kille rdi Dar Adal. La lotta fra i due è furiosa e solo l'arrivo di Quinn mette fine a tutto: il killer viene ucciso grazie a diversi colpi sul granio, con il calcio della pistola. Dopo aver convinto una delle guardie ad avvicinarsi, Max riesce a guadagnare l'uscita, ma viene catturato e caricato a bordo di un furgone anonimo. Solo dopo essersi calmato, Quinn rivela invece che il sicario di Dar Adal ha ucciso Astrid in precedenza e di averla voluta vendicare. Si considera inoltre responsabile della morte della donna, visto che il suo incarico prevedeva di proteggerlo. Durante il dibattito, O'Keefe ammette di aver diffuso il video contro il figlio, ma di non averlo manipolato come invece crede la Presidente. Quest'ultima invece ribatte rivelando che la maggior parte dei post attribuiti agli americani sono stati generati da un laboratorio segreto gestito dal giornalista e che è stato finanziato dallo stesso sistema contro cui si batte pubblicamente. Mentre Dar Adal interroga Max riguardo a Quinn, Carrie ottiene un accordo di mmunità per l'ex soldato e mostra le prove al Procuratore, furgone compreso. Mentre la Keane scopre che gli americani stanno manifestando in massa contro di lei, Quinn nota sul tabellone della casa sicura alcune lettere che riconduce alla costa orientale degli Stati Uniti. Il presunto bersaglio dei terroristi. Mentre si trova al telefono con il capo del Gabinetto, Carrie si accorge che all'interno del garage della casa sicura c'è una bomba, ma non riesce ad impedire l'esplosione, che uccide diverse persone. Nello stesso momento, Max scopre che Quinn è in contatto da mesi con alcuni gruppi sovversivi e che nutre un forte odio nei confronti della Keane.

ANTICIPAZIONI DEL 4 SETTEMBRE, EPISODIO 12 "L'AMERICA PRIMA DI TUTTO" -

Siamo giunti al finale di stagione di Homeland 6, che dopo il colpo di scena precedente, ci rivelerà se Quinn fa parte della cospirazione oppure no. Dar Adal otterrà delle informazioni dal senatore Coto, che farà rinchiudere in una cella frigorifera e si metterà in contatto in seguito con Carrie. In quel momento, l'allarme dell'edificio in cui si trova la Keane inizia a suonare per un sospetto bomba, ma Dar Adal è convinto che si tratti solo di uno stratagemma per convincere la Presidente ad uscire allo scoperto. Riuscendo a salvare la Keane, Carrie e Quinn raggiungono una zona sicura, ma l'ex soldato muore in seguito ad uno scontro a fuoco. Sei mesi più tardi, Carrie ha ottenuto un ruolo importante dalla Keane, ma scopre che Saul ed altri funzionari sono stati arrestati perché sospettati di essere i membri della cospirazione. Anche se l'ex agente cercherà di fermare la Presidente, quest'ultima si rifiuterà di riceverla ed infine ordinerà ai suoi uomini di trasportarla al di fuori dell'edificio.

