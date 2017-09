Il Segreto / Anticipazioni 4 settembre: Severiano mina l'equilibrio di Emilia, la locandiera alle strette

Il Segreto, anticipazioni

Le trame de Il Segreto, si presenteranno ancora una volta più spinose del previsto. Grande attesa, dopo l'episodio domenicale di ieri, per le dinamiche che avanzeranno nel corso della nuova settimana di programmazione. Gli amici di Puente Viejo, saranno ancora alle prese con particolari emozioni contrastanti e, nella maggior parte dei casi, non ne usciranno in piedi. Eccovi, le trame di oggi, lunedì 4 settembre quando andrà in onda dalle 18.45 in poi, il nuovo episodio trasmesso sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Per le fan della soap opera iberica, ci sarà il ritorno di Severiano in scena. Da questo, in un attimo si comprenderà l'insolito atteggiamento di Emilia durante le passate giornate. Alfonso infatti, ha avuto modo di accorgersi che la moglie nutriva qualche turbamento ma, cercando di mascherare un poco, ha poi fatto mettere da parte al marito, ogni tipo di ansia. Con il suo ritorno in pista, si comprenderà lo sgomento di Emilia, avendo di fronte uno degli uomini più malvagi che Il Segreto ci abbia mai potuto "regalare". L'uomo confiderà ad Emilia di essere cambiato ma la donna, farà molta fatica a crederci. Ed intanto, nel paesino, ci sarà uno scontro sempre più forte tra Matias ed Ismael, entrambi interessati al cuore di Beatriz. La giovane, nonostante ami il suo fidanzato, pare subire fortemente il fascino di colui che le ha salvato la vita proprio di recente.

Trame del 4 settembre: Emilia con le spalle al muro

Ismael però, accolto di buon grado solo da Hernando, deciderà di accettare la sua offerta e di trasferirsi nella sua villa. Beatriz avrà una ricaduta che allerterà non poco Matias mentre tutto il paesino, si stringerà forte per il dolore dopo la morte di Sol: ecco l'ultimo commosso saluto di tutti gli abitanti di Puente Viejo. Severo, distrutto dal dolore, si troverà anche ad avere un nuovo incontro faccia a faccia con Carmelo e le cose, non si metteranno di certo nel migliore dei modi. Carmelo infatti, dopo essere cascato come un allocco nella trappola di Cristobal, sta frequentando assiduamente Adela in quanto, la prematura morte del suo coniuge l'ha lasciata senza il becco d'un quattrino e lui vuole aiutarla. Severo, dopo avere visto il conto in banca prosciugato dall'amico, si convincerà che i 60mila pesetas siano serviti per commissionare a qualcuno l'omicidio di Sol. Severiano nel frattempo, vedrà nuovamente Emilia e la locandiera, avrà modo di vederlo ancora "pacato": è cambiato davvero? Lui vuole fargli credere questo e nel frattempo, la figlia di Raimundo non sa come riferire al marito questo terribile ritorno a casa. Severiano però, gironzolerà nel paesino, anche per fargli capire quanto il suo carattere si sia modificato in tutto questo tempo. Dopo la forte crisi per colpa di Cristobal, la povera locandiera si sta nuovamente gettando nel nuovo inferno familiare.

