KATIE FFORDE - ALLA RICERCA DEL PASSATO/ Su Rai 1 il film con Ursula Buschhorn (oggi, 4 settembre 2017)

il film drammatico nel primo pomeriggio di Rai 1

NEL CAST URSULA BUSCHORN

Katie Fforde - Alla ricerca del passato, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 4 settembre 2017 alle ore 14.00. Una pellicola di genere drammatica che è stata dedicata all'omonima scrittrice britannica che ha dato vita a numerose sceneggiature. Il film è di produzione tedesca, precisamente s'intitola Katie Fforde: Das Schweigen der Männer in lingua originale. Il ricchissimo staff, capitanato dal bravo regista Sigi Rothemund, è composto da diversi attori, Ursula Buschhorn, René Ifrah, Leslie Malton, Daniel Aichinger, Jasmin Lord, Felix von Manteuffel, Will Noonan, Kate Avallone, Lin Hultgren e Annie Kerins. La pellicola è uscita in Germania nel 2016, ma solo ora può essere apprezzata dal pubblico italiano ed è consigliata per gli amanti di film strappalacrime o che comunque debbano suscitare emozioni contrastanti nel cuore e nella mente dei telespettatori. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Lynne e Howard Harper, marito e moglie da diversi anni, sono pronti a partire e realizzare il proprio sogno nel cassetto, vale a dire un giro nella loro barca a vela First Love attraverso i Caraibi. Tuttavia fra i due le cose cominciano a non funzionare, soprattutto perché la donna nota il marito distante e non più preso dalla relazione com un tempo. Facendo alcune ricerche Lynne scoprirà che suo marito Howard, da alcuni mesi, paga l'affitto di una casa a New York. Si convincerà che il marito ha un'amante, in realtà ad usufruire dell'appartamento è Samantha, una figlia che Howard ha scoperto da poco di avere. Inoltre l'uomo, dopo una consulta con un cardiologo, scopre di avere un serio problema cardiaco, a causa delle pillole che è costretto a prendere, Howard e Lynne non riescono più a fare l'amore, cosa che fa pensar ancor più alla donna che suo marito sia invischiato in una relazione Extra-coniugale. Un giorno Lynne risponde ad una telefonata dal cellulare di Howard e sente la voce di una donna. A quel punto decide di volare verso New York e di affrontarla, tornata a casa Lynne decide di vendere la barca, rinunciando così al suo sogno di una vita. Tuttavia Howard la raggiunge e riesce a spiegarle la situazione, dicendo tutta la verità senza omettere nessun dettaglio. Il film si conclude con la coppia che si riconcilia.

© Riproduzione Riservata.