Kate Middleton è incinta/ Il Principe William presto papà per la terza volta: l'annuncio ufficiale

Kate e William, i duchi di Cambridge

Nuovo annuncio per la Casa Reale che, questa volta, riguarda Kate Middleton e il Principe William. Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile nuova gravidanza per lei ma tutto era finito nel dimenticatoio, trattata come l'ennesima bufala su un pancino sospesso. In realtà non è così e proprio in questi minuti è arrivata la conferma ufficiale: il duca e la duchessa di Cambridge sono in attesa del loro terzo figlio. Mentre i fan della coppia reale si preparano per nuovi meme in pieno stile George "odia i poveri", la famiglia reale si è ritrovata a dover confermare i rumors sulla gravidanza di Kate a causa delle forti nausee che l'hanno spinta addirittura a dover annullare gli impegni odierni.

I DUCHI DI CAMBRIDGE PRONTI PER IL TERZO FIGLIO

Dopo George e Charlotte, dunque, un altro bimbo in arrivo a palazzo è Kansington Palaca ha fatto già sapere che la duchessa, come nelle due precedenti gravidanze, soffre di una iperemesi gravidica con forte nausea. Al momento non si è ricorsi al ricovero in ospedale ma, a quanto pare, la duchessa dovrà rimanere a riposto seguendo le direttive dei dottori in questo caso. Intanto, gli inglesi con il vizio delle scommesse sono già pronti a puntare sul sesso del nascituro. La coppia ha un maschietto e una femminuccia al momento, di quale sesso sarà il loro terzo figlio e, soprattutto, quale sarà il suo nome? Avremo qualche mese di tempo per pensare a questo ma prima scommetterete e più la somma che potrete portare a casa sarà alta.

