Kate Winslet / La Rose di Titanic: l'attrice sull'altare con DiCaprio, ma solo in amicizia

Kate Winslet, la Rose di Titanic

Stasera, la rete ammiraglia di Casa Mediaset manderà in onda nel prime time, la seconda parte di Titanic. Il film con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet è tra le pellicole più amate di sempre. La bella Rose del film, all'epoca era molto giovane anche se adesso, Kate si porta con grandissimo stile i suoi 41 anni (è nata il 5 ottobre del 1975). Dopo avere interpretato il ruolo della ricca Rose con il sacro fuoco della ribellione nell'anima, è diventata una delle attrici più amate di Hollywood. Cosa conosciamo di lei? Kate Winslet è alta 1,69 centimetri e in passato, incredibilmente è stata criticata per le sue curve morbide. Proprio l'attrice, durante delle interviste ha confessato che da giovanissima veniva considerata grassa. Dopo queste critiche futili e distruttive, Kate ha incitato i giovani d'oggi a non farsi abbattere e credere in se stessi. Ed infatti l'attrice ad oggi, è un grandissimo esempio per i ragazzi. La stella britannica infatti, ha confessato che ad averla gettata nello sconforto, era stata una sua insegnante quando aveva appena 14 anni. La donna infatti, le aveva detto che con le sue curve abbondanti, non sarebbe mai stata in grado di divenire l'attrice che invece è riuscita ad essere, diventando - in poco tempo - uno dei volti più amati e apprezzati del cinema mondiale.

Kate Winslet, dopo Titanic: la sfavillante carriera

Kate Winslet è nata nel Regno Unito e, nonostante gli appena 41 anni, si è già sposata ben tre volte. Nel 1998 per esempio, dopo un solo mese di fidanzamento, si è sposata ed ha dato alla luce Mia Honey, la prima figlia. Nel 2003 poi, si è sposata in grande segreto con il regista Sam Mendes. Dalla loro unione è nato il secondo figlio, Joe Alfie. Dal 2012 invece, vive felicemente al fianco del terzo marito Ned e dal loro matrimonio è nato il terzo figlio, Bear Blazer. Per le ultime nozze, l'attrice ha deciso di farsi accompagnare all'altare da Leonardo DiCaprio, il suo migliore amico. Stasera, la coppia di best friends allieterà gli estimatori ancora una volta, in prima serata sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

