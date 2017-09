Leonardo DiCaprio/ Dopo il premio Oscar anche Titanic ha un altro sapore: l'attore sarà il nuovo Jocker?

Leonardo di Caprio

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet continuano ad essere al centro delle fantasie dei fan che da sempre sognano di vederli insieme, come coppia, e non solo. I due sono amici da sempre, sin da quando hanno girato proprio il film Titanic, il colossal capace di conquistare il pubblico e il popolo dei social anche oggi che Canale 5 ha voluto riproporlo dividendolo in due serate ieri e oggi, 4 settembre. Il pubblico è felice di rivedere un giovane Leonardo Di Caprio nei panni di Jake alla luce del fatto che quasi trent'anni dopo è riuscito a portare a casa l'Oscar per Revenant- Redivivo. E' stata questa la pellicola che gli ha permesso, dopo anni di speranze e sogni distrutti, di portare a casa l'Oscar e la sera della premiazione, accanto a lui (almeno moralmente), c'era proprio Kate Winslet, presente in sala e pronta ad applaudire l'amico di sempre.

SARÀ LUI IL NUOVO JOCKER?

Un cerchio si è chiuso e guardare Titanic con la consapevolezza che la vita di due non si sia fermata in quel gelido oceano fa sorridere i fan. L'appuntamento con la seconda parte della pellicola è per questa sera ma, intanto, Leonardo di Caprio si prepara a raggiungere nuovi lidi. In questi ultimi giorni si parla molto di lui e della possibile che possa indossare i panni del nuovo Joker. Secondo i rumors, la Warner Bros starebbe pensando proprio all'attore per mettere in piedi lo storico villain di Batman proprio nello spin off dedicato a lui e prodotto da Martin Scorsese. Il lungmetraggio dovrebbe raccontare l'ascesa di Joker e il fatto che dietro allo spin off ci sia proprio il famoso regista che spesso ha lavorato in coppia con Leonardo DiCaprio lascia davvero ben sperare.

