MONSTERS - DARK CNTINENT/ Su Rai 4 il film con Johnny Harris (oggi, 4 settembre 2017)

il film horror in prima serata su Rai 4

TOM GREEN ALLA REGIA

Monsters - Dark Continet, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 4 settembre 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere horror e fantascientifica che è stata realizzata nel 2014 ed è stata scritta e diretta da Tom Green, sceneggiatore televisivo qui alla sua prima prova dietro la macchina da presa, nel cast invece figurano Johnny Harris (Biancaneve e il cacciatore, Welcome to the punch - Nemici di sangue, The fades), Joe Dempsie (Southcliffe, Il maledetto United, la serie tv Il trono di spade) e Sofia Boutella (La mummia, Strat Trek beyond, Atomica bionda). Il film è il sequel di Monsters, scritto e diretto nel 2010 da Gareth Edwards, in cui l'America doveva fronteggiare un'invasione aliena. Monsters - Dark continent è stato, al momento dell'uscita, stroncato dalla critica. Il primo capitolo della saga rappresentava, sotto l'allegoria degli alieni, l'immigrazione clandestina dei Messicani negli Stati Uniti, un po' come District 9 aveva descritto, sempre con la metafora degli alieni, l'apartheid in Sud Africa. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ECCO LA TRAMA DEL FILM

Nel primo film della saga, Monsters, il mondo era stato invaso da una specie aliena che aveva colonizzato l'America Centrale. Fra Messico e Stati Uniti era stata eretta una barriera di contenimento e lo stato mesoamericano era stato dichiarato in quarantena. Gli alieni riescono tuttavia a superare lo sbarramento e dilagano negli Stati Uniti. Dieci anni dopo, il mondo è preda degli alieni che si sono diffusi in tutto il pianeta. Gli uomini sono costretti a vivere in piccole comunità, in costante lotta per sopravvivere. L'esercito degli Stati Uniti è dislocato in tutto il mondo combattendo contro gli invasori, ma le sorti della guerra sembrano ancora in bilico. In Medio Oriente nel frattempo sta per scoppiare una rivolta e i soldati vengono inviati per riportare l'ordine in quello che resta della comunità umana. Per recuperare un soldato abbandonato nella zona infetta, Noah (Johnny Harris) e la sua compagnia si introducono in territorio alieno. Il loro convoglio viene però attaccato dai ribelli e del gruppo di militari sopravvivono solo Noah e un novellino (Joe Dempsie), il fratello dell'uomo da recuperare. Abbandonati in terreno ostile, fra alieni famelici e arabi ribelli, i due soldati dovranno compiere la loro missione e riuscire in qualche modo a salvarsi.

