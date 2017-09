MONSTERS/ Su Rai 4 il film con Whitney Able e Scoot McNairy (oggi, 4 settembre 2017)

il film fantascientifico in seconda serata su Rai 4

GARET EDWARDS ALLA REGIA

Monsters, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 4 settembre 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di genere fantascientifica del 2010 che è stata scritta e diretta da Gareth Edwards. Quest'ultimo si è inoltre occupato del reparto fotografico, scenografico e di tutto ciò che concerne gli effetti speciali. Il film, vede nel cast gli attori Whitney Able e Scoot McNairy che sono i principali protagonisti. La Able ha preso parte a diversi episodi della serie tv Nikita e CSI, mentre McNairy è stato protagonista di serie come Fargo e Halt anfd catch fire. La trama del film Monsters è molto simile ad altre pellicole fantascientifiche come Cloverfield e Jurassic Park. Il progetto venne ideato dal regista già nel 2009 che poco dopo ottenne il sostegno della casa di produzione cinematografica Vertigo films. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

La vicenda è ambientata in un fantomatico 2016, in cui parte dell'America Latina è stata invasa da misteriosi alieni. Per questo motivo la maggior parte della popolazione messicana è stata posta in quarantena in via cautelativa. Inoltre, tra Stati Uniti e Messico è stato costruito un particolare muro di cinta per frenare l'avanzata degli alieni. La storia inizia descrivendo il tentativo dell'esercito americano di annientare queste creature tentacolari mediante un gigantesco attacco aereo. La scena è documentata da Andrew, un foto reporter che ha il compito di ritrovare la figlia del suo titolare, Samantha, e riportarla a casa. La donna si trova a San Josè ed Andrew si mette subito sulle sue tracce. Finalmente la rintraccia ed insieme intraprendono il viaggio di rientro, seppur con malavoglia. Andrew non intende fare da baby sitter a Samantha e la donna non intende fare rientro negli Stati Uniti per via del suo ragazzo. Tuttavia, il loro viaggio si dimostra molto più complesso del previsto. Il treno su cui viaggiano viene parzialmente distrutto e così trovano ospitalità presso l'appartamento di una donna. Quest'ultima li sprona a lasciare il Messico il prima possibile. In caso contrario non potranno fare ritorno negli Stati Uniti per i successivi sei mesi. La mattina successiva Andrew acquista un biglietto per Samantha, per permettere alla donna di tornare a casa. Ma quella stessa notte l'uomo viene derubato dalla ragazza con cui si è intrattenuto dopo aver bevuto grandi quantità d'alcol. Tra la refurtiva c'è purtroppo anche il passaporto di Samantha, senza il quale la donna non può partire. L'unica soluzione è intraprendere il viaggio di ritorno via terra. Come previsto, Andrew, Samantha e gli uomini della loro scorta vengono attaccati da una creatura aliena che uccide tutti senza pietà, eccetto i due protagonisti. Arrivati al confine tra Messico e Stati Uniti, i due si accorgono che tutto il territorio circostante è stato evacuato. Riusciranno a fare ritorno a casa sani e salvi?

