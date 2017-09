Mercedesz Henger e Gianluca Ginoble / Stanno insieme? L'apparenza inganna... (Pomeriggio 5)

Mercedesz Henger

Si parla anche di Gianluca Ginoble de Il Volo e Mercedesz Henger nella prima puntata della nuova edizione di Pomeriggio 5. I due sono stati paparazzati qualche tempo fa insieme nel corso di una cena facendo scatenare subito il gossip. L'ipotesi più suggestiva parlava di una relazione tra i due (che sarebbero però già fidanzati). Questo ha fattpo scattare la risposta immediata dell'ex concorrente de L’Isola dei Famosi che attraverso un’intervista a Eva 3000 ha chiarito subito la situazione: “Siamo amici. Ogni volta mi affibbiano un fidanzato nuovo, non capisco per quale meccanismo escano notizie non veritiere. La stessa scena si è ripetuta in questa edizione. Ci hanno fotografati insieme, tra l’altro lui come me è fidanzato". In realtà, come accennato, la ragazza è fidanzata con Leonardo, un personal trainer e modello conosciuto dopo la fine della breve relazione con Sergio Arcuri.

MERCEDESZ HENGER E GIANLUCA GINOBLE NON STANNO INSIEME: LA VERITÀ

Anche Gianluca Ginoble è felicemente fidanzato con di Martina. Queste le parole del cantante rilasciate qualche tempo fa sulla sua attuale compagna: "Da quando provo queste emozioni forti interpreto meglio le canzoni". A quasi due anni di distanza la coppia è molto unita e a dimostrarlo ci sono le foto di Diva e Donna che li ha paparazzati insieme lo scorso giugno mentre si scambiavano effusioni amorose sulle spiagge siciliane. Ricordiamo anche che Mercedesz Henger ci tenne a raccontare subito della sua storia con Leonardo: "Volevo dirvi che da un po' di tempo mi sono fidanzata. Non voglio farlo tramite i giornali o un ospitata, voglio farlo così. In una bella giornata di sole con il profumo dei fiori che mi ha regalato lui. Un ragazzo semplice che mi rende semplicemente felice, con piccoli gesti e grandi sorrisi. Volevo condividere con voi la mia felicità… e augurarvi una bellissima giornata".

