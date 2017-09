Micaela Ramazzotti / Festival di Venezia 2017: "Non amo le eroine ma do voce alle madri disperate"

Micaela Ramazzotti (Una famiglia, locandina)

Micaela Ramazzotti è la protagonista del film "Una famiglia", che uscirà nelle sale il 28 settembre, una pellicola molto impegnativa che tocca un argomento delicato, quello del mercato nero dei neonati e del quale si parlerà nel corso della nuova edizione del Festival di Venezia. Il regista è Sebastiano Riso, accolto tiepidamente dalla stampa che ha visto in anteprima la proiezione. Maria, il nome di Micaela Ramazzotti, è praticamente prigioniera in un appartamento di Roma e si fa sfruttare da Vincent (Patrick Bruel), che la costringe a gravidanze finalizzate poi subito alla vendita clandestina del bambino. Sebastiano Riso ci spiega come è nata l'idea di questo film attraverso Vanity Fair: "Siamo partiti da intercettazioni telefoniche reali sul traffico illecito di neonati nella Capitale".

L'ATTRICE PROTAGONISTA AL FESTIVAL DI VENEZIA CON "UNA FAMIGLIA"

Mentre la protagonista, Micaela Ramazzotti, ci spiega: "Questa madre l’ho rincorsa, scelta, voluta. Più sono disperate, queste donne, più sono disgraziate, più vengono da mondi subalterni e più le voglio fare, mi sento loro portavoce, ho voglia di approfondirle, difenderle. Maria è una madre-bambina, a malapena riesce a esserlo di se stessa. Va in giro con giubottino di lana rosa e si abbraccia per provare a volersi bene, a tenere in grembo quel bambino che non ha mai avuto e che forse mai avrà". La protagonista racconta anche di aver ritrovato il suo lato primitivo attraverso Maria che riuscirà a ribellarsi con il tempo ad una situazione davvero pesante. Nonostante l'amore malato per Vincent il lato di giustizia e ribellione riuscirà ad avere la meglio. Un film quindi davvero forte che racconta una realtà purtroppo attuale. Vedremo il pubblico come risponderà all'uscita nelle sale.

