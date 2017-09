Miss Italia 2017/ Le 30 finaliste, anticipazioni e info in vista della finale del 9 settembre

Miss Italia 2017

Continuano gli speciali dedicati a Miss Italia 2017. Anche ieri sera La7 ha mandato in onda una puntata dedicata proprio al famoso concorso di bellezza che il 9 settembre prossimo ci terrà compagnia con la diretta della finalissima. Le ragazze si stanno preparando al meglio e, mentre gli italiani stanno facendo la loro conoscenza grazie agli "esami" che prevede bocciate e promosse in lacrime, i bene informati sanno già chi sono le trenta finaliste che sabato si giocheranno il tutto per tutto per ottenere la corona e lo scettro di Miss Italia. Modelle, studentesse, madri, mogli, chi più ne ha più ne metta visto che le ragazze quest'anno sono davvero varie e portano con loro diversi bagagli culturali e di vita al seguito. Questo peserà sulla decisione finale di pubblico e giuria? Speriamo proprio di no ma, secondo alcuni, c'è già chi è pronto a puntare tutto sull'una o sull'altra.

LE FAVORITE ARRIVANO DAL PROFONDO SUD

Ancora una volta le preferite arrivano dal Sud. More, formose e sorridenti, le Miss meridionali arrivano sul palco di Miss Italia sempre con una marcia in più e anche in questo caso sarà così. Tra le favorite c'è la bella Anna Passalacqua. Mora, occhi cerulei e con la passione per la palestra e la danza. Lei ha solo 21 anni, è nata ad Erice ma residente a Marsala (Tp) e sfiora il metro e ottanta di altezza. La siciliana potrebbe seguire la scia di altre sue colleghe che, prima di lei, sono riuscite a portare a casa il titolo di Miss e iniziare una carriera di successo tra cinema, tv e teatro. Dall'altra parte abbiamo Federica Calemme, 21 anni campana dagli occhi e capelli castani. Sarà lei a portare sul palco di Miss Italia la paura degli attentati di Barcellona in cui lei stessa è rimasta coinvolta visto che si trovava sul posto per una vacanza last minute insieme al suo fidanzato. Una delle due vincera?

© Riproduzione Riservata.