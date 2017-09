OUT OF TIME/ Su Rete 4 il film con Denzel Washington ed Eva Mendes (oggi, 4 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Rete 4

DENZEL WASHINGTON NEL CAST CON EVA MENDES

Out of Time, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 4 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione diretta da Carl Franklin ed interpretata da Denzel Washington, famoso attore americano noto per le sue interpretazioni in pellicole come Grido di Libertà, Malcolm X e Glory-Uomini di gloria, per il quale si è aggiudicato il premio Oscar. Il resto del cast è formato da Eva Mendes, Robert Baker, John Billingsley, Dean Cain e Alex Carter. Eva Mendes è tra le protagoniste di Training day e Fast and Furious. Le versioni italiane del film Out of time sono addirittura due. La prima è quella strutturata per il mercato home video e trasmessa sia al cinema che in tv. La seconda versione è invece proiettata, solitamente, all'interno dei voli di carattere internazionale. Nella versione ufficiale il personaggio di Matthias è doppiato da Francesco Pannofino, noto doppiatore ed attore italiano. L'attore Denzel Washington ha recentemente preso parte alle riprese del film Roman israel, diretto da Dan Gilroy. Ma scopriamo adesso nel dettaglio la trama del film.

COME ANDRA' A FINIRE? LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista del film è Matthias Whitlock a capo del distretto di polizia della cittadina di Banyan Key. Nel corso di un'operazione molto delicata, sottrae al capo clan mafioso Scarcetti, ingenti quantità di denaro ed altri beni di lusso. Se la carriera professionale di Matthias va a gonfie vele, lo stesso non si può dire della sua vita sentimentale. Di recente ha divorziato da sua moglie ed ha dato vita ad una relazione con Ann, un donna sposata con un uomo rozzo e violento. La sua ex moglie, Alex, è una poliziotta come lui. Grazie ad una straordinaria promozione ottenuta per meriti sul campo, la donna abbandona definitivamente l'appartamento del suo ex. Nel frattempo Matthias scopre che la donna di cui si è innamorato, Ann, sta per morire per via di un tumore. La donna decide così di modificare i termini della polizza sulla sua vita, lasciando circa un milione di dollari a Matthias dopo il suo decesso.

Matthias è accecato dal dolore per l'imminente perdita di Ann e pur di donarle le migliori cure del caso, decide di andare contro ogni sano principio e ruba il denaro sequestrato al boss Scarcetti. La sera stessa Ann e Matthis pianificano di partire alla volta della Svizzera per tentare il tutto per tutto, ma la donna non si presenta all'appuntamento.

L'uomo va a casa della sua amata ma non trova nessuno. Poco dopo l'appartamento di Ann viene avvolto dalle fiamme e la donna e suo marito muoiono nell'incendio. Matthias, diviene il sospettato numero uno del duplice omicidio ma qualcosa non quadra. Scopre infatti che Ann non era affatto malata e che il medico della donna aveva spudoratamente mentito. Cosa si cela dietro la falsa diagnosi e la terribile morte di Ann? Riuscirà Matthias a dimostrare la sua innocenza?

