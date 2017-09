Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 4 settembre: chi sale e chi scende?

Paolo Fox torna con l'oroscopo del giorno - La Presse

Secodo l'oroscopo di Paolo Fox l'Ariete ha diverse situazioni da affrontare che possono portare a diversi momenti complicati. Non è un momento perfetto, ma di certo nemmeno uno di quelli a cui arrendersi. Infatti nonostante si affronteranno delle situazioni complicate e difficili da accettare si esce sempre e comunque da queste in maniera positiva e a testa alta. I Gemelli sono molto lunatici e per questo non riescono ad essere mai concreti all'interno di diverse circostanze. E' un momento in cui non sempre si riesce a lottare come si vorrebbe anche a causa delle difficoltà che si vivono in questo momento. Tra i segni che vivono dei conflitti interiori c'è il Leone, che deve rimanere ad essere prudente, cercando di evitare complicazioni e situazioni troppo complesse da elaborare. E' un momento in cui il segno si lancia a testa bassa in diverse situazioni, ma il momento è difficile da gestire, l'aiuto di qualcuno potrebbe essere davvero fondamentale sotto diversi punti di vista.

AMORE, INCONTRI IMPROVVISI PER IL CANCRO

Il Cancro potrebbe trovarsi di fronte a diverse situazioni particolari con la nascita di amori improvvisi che potrebbe essere favorita anche con persone magari conosciute da molto poco. Potrebbe però essere un amore trasgressivo che porta a intraprendere delle strade mai prese e che portano a dei rischi. Il Toro potrebbe decidere proprio in questo periodo a sposarsi e quindi per questo vanno valutate con grande attenzione le entrate e le uscite per fare un bilancio e cercare di risparmiare qualcosa. I Gemelli in coppia negli ultimi sei mesi hanno affrontato delle difficoltà rilevanti, ma se sono ancora insieme al loro partner vuol dire che sono solidi e tenaci. E' un momento positivo che potrebbe portare a diverse situazioni interessanti. Lo Scorpione è instabile nell'umore e questo può essere causato da tantissimi dubbi che lo stanno assalendo nel campo sentimentale. Bisogna assolutamente trovare il modo di essere più tranquilli e soprattutto costanti nelle cose che si fanno.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Una cosa interessante da fare per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele è il parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi. I Pesci sono in un periodo di continua crescita e oggi compiono l'ennesimo passo verso la Luna che è sempre più vicino ad entrare nel segno. L'Acquario ha ritrovato grinta e dinamismo dopo un periodo piuttosto negativo e passato troppo ad attendere gli altri. Anche il Sagittario vive un momento importante ed è sicuramente in crescita rispetto all'ultimo periodo. Il Capricorno si può liberare invece di un peso che ha condizionato proprio tutto il weekend. La Bilancia diventa più riflessiva dopo alcune giornate di difficili scelte da prendere e che a volte sono state anche un po' troppo avventate. Bisogna stare tranquilli, evitando di trovarsi a compiere degli errori che vadano a pregiudicare anche il futuro. Attendere non è sempre un errore.

