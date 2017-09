PROFESSORE PER AMORE/ Su Rai 1 il film con Hugh Grant e Marisa Tomei (oggi, 4 settembre 2017)

una commedia romantica nella prima serata di Rai 1

NEL CAST HUGH GRANT E MARISA TOMEI

Professore per amore, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 4 settembre 2017 alle ore 21.15. Una straordinaria commedia romantica che è stata diretta da Marc Lawrence mentre nel cast troviamo il sex symbol britannico Hugh Grant e la stupenda Marisa Tomei, oltre alla presenza di Bella Heathcote, Allison Janney e J.K. Simmons. Il film, Professore per amore, è uscito nelle sale cinematografiche americane nell'ottobre del 2014, mentre ha ritardato ad arrivare in Italia. Nel nostro paese infatti è stato rilasciato al grande pubblico nell'agosto del 2015, nonostante fosse previsto il suo arrivo nel gennaio dello stesso anno. Problemi legati alla traduzione di alcuni script hanno infatti costretto la produzione a posticiparne il rilascio, attendendo tutta la primavera. La pellicola inizialmente, almeno in Italia, sarebbe dovuta essere pubblicata col nome di Professore per forza, termine addolcito poi con la parola amore per non appesantire troppo un titolo destinato comunque ad una commedia romantica e dai toni leggeri. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAM DEL FILM

Il film racconta della storia di Keith Michaels, uno sceneggiatore di successo (interpretato da Hugh Grant) in grado di aggiudicarsi il premio Oscar ma che improvvisamente vede rifiutati tutti i suoi lavori e finendo sul lastrico. Questi insuccessi sul lavoro si sommano ad una delicata situazione familiare, essendo divorziato dalla moglie con la quale non mantiene assolutamente un buon rapporto. Costretto per motivi economici a trovarsi un lavoro, Keith Michaels si ritrova ad accettare un lavoro di insegnante per un corso di sceneggiatura presso l'Università di Binghamton, non certo un istituto di prestigio. Qui, pur cercando di evitare problemi il quanto più possibile, lo sceneggiatore in crisi si troverà a gestire una classe composta da allievi molto particolari e il suo atteggiamento non aiuterà di certo nell'integrazione. Michaels ha infatti perso qualsiasi stimolo e vede nell'insegnamento della scrittura un'attività poco edificante per se stesso e allo stesso tempo inutile per i suoi allievi. Ci penserà però l'atteggiamento della classe a fargli cambiare idea. Nello specifico, saranno due studentesse a piombare nella vita di Keith Michaels e, oltre a creargli diversi problemi, gli daranno la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva.

