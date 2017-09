Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti prima puntata del 4 settembre: cronaca e gossip per la regina del trash!

pomeriggio 5

Dopo tre mesi di attesa finalmente il trash torna protagonista su Canale 5 con la messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Pomeriggio 5. Il contenitore pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset è pronto ad ospitare cronaca, gossip e spettacolo in diretta da Cologno Monzese tra ospiti, servizi e tutto quello che la padrona di casa, ancora Barbara D'Urso, metteranno in scaletta per i milioni di italiani che ogni giorno seguono il programma. Al momento non è stata annunciata alcuna novità rispetto alla formula consueta ma, sicuramente, sarà lo studio ad essere cambiato. Lo scorso anno, proprio all'esordio, la conduttrice è caduta proprio dall'ultimo scalino presente in studio, cosa si inventerà questo pomeriggio per far parlare di sé e della nuova edizione del programma?

CHI SARANNO GLI OSPITI DI POMERIGGIO 5?

Come si consueto, al momento, non sono disponibili dettagli sugli ospiti presenti o sui casi che saranno affrontati questa sera ma, sicuramente, largo spazio sarà dato a Kate Middleton e il principe William alle prese con l'arrivo del loro terzogenito, come annunciato stamattina dalla stessa casa Reale. Tanti i casi di cronaca che la conduttrice dovrà affrontare così come i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip al via proprio la prossima settimana. Di cosa si parlerà oggi? Non ci rimane che attendere per scoprirlo. Intanto, la conduttrice su Instagram ha pubblicato una foto per ricordare l'appuntamento ai fan e scrivere: "Domani io e l'energia di questo sole siamo pronti a tornare in diretta insieme a voiiii ???????????? Buona serata! A domani! "

© Riproduzione Riservata.