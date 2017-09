Raoul Casadei / Il re del liscio dall’Orchestra al successo (Techetechetè)

Raoul Casadei

Nonostante abbia compiuto da poco 80 anni (lo scorso 15 agosto), quello di Raoul Casadei è un nome noto anche ai più giovani: questa sera comparirà, e non è la prima volta, nella nuova puntata di Techetechetè su Rai1. Casadei è un musicista e compositore italiano, ricordato soprattutto per aver incrementato la diffusione del ballo liscio. Ma partiamo dagli albori della sua carriera e cioè quando, appena diplomatosi, Raoul Casadei inizia la professionbe di maestro elementare, che condurrà per circa 17 anni. Non era però quello il suo destino: a sedici anni, infatti, inizia ad appassionarsi alla musica grazie a suo zio Secondo, direttore della più famosa orchestra Casadei di liscio romagnolo (fondata da lui nel 1928), che gli regala una chitarra. Raoul inizia alla fine degli anni '50 inizia a partecipare agli spettacoli dell'Orchestra Casadei fino a quando lo zio decide di rinominare la sua formazione Orchestra Secondo e Raoul Casadei.

RAOUL CASADEI DALL'ESORDIO CON LO ZIO A RE DEL LISCIO

Un'Orchestra che diventerà in poco tempo la più nota di sempre: basti pensare che negli anni '60 diffonde la musica da ballo romagnola in tutta l'Italia e i loro concerti supereranno i 365 annui, visto che capitana ce ne fosse più di uno al giorno. Ma sarà negli anni '70 che Secondo e Raoul conosceranno il boom del liscio; in questi anni nascono brani che sarebbero poi stati i punti saldi del genere: Ciao mare, Simpatia, La mazurka di periferia, Romagna e Sangiovese, Romagna Capitale, Tavola grande. L'Orchestra Casadei è sulla cresta dell'onda: partecipa a manifestazioni come Festivalbar (1973), Festival di Sanremo (1974) e ad Un disco per l'Estate (1975). Nel 1980 Raoul Casadei si ritira dal palcoscenico ma non lascia l'Orchestra che continua a gestire da dietro le quinte. Nel 2001 l'Orchestra passa nelle mani di suo figlio Mirko Casadei che la rivoluziona e la ribattezza beach band portandola ancora più vicina alle nuove generazioni.

