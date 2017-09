STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Titanic, Emigratis 2 e out of time (lunedì 4 settembre 2017)

I programmi Mediaset di oggi in Tv

Le vacanze giungono al termine per tutti con l'arrivo di settembre, ma per rilassarsi dopo una giornata di lavoro le soluzioni non mancano. Lunedì 4 settembre in prima serata la rete privata Mediaset offre diversi programmi appetibili per i propri affezionati telespettatori. Ad esempio, sulla rete principale Canale 5, verrà trasmesso il colossal Titanic, diretto dal regista James Cameron con la partecipazione di attori della fama di Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Appena terminata la pellicola verrà trasmesso il documentario intitolato Cara Venezia. Su Italia 1 invece il programma principale della serata sarà Emigratis 2, programma d'intrattenimento strutturato sulla genuina comicità dei pugliesi Pio e Amedeo. Subito dopo gli appassionati delle commedie americane potranno visionare il film Boy Girl, questione di sesso, con gli attori Kevin Zegers e Samaire Armstrong. Per concludere i canali principali citiamo Rete 4, dove si potrà vedere il film d'azione Out Of Time, con Denzel Washington ed Eva Mendes in prima serata, e a seguire un'altra pellicola molto apprezzata, Wall Street, interpretata da Michael Douglas e Charlie Sheen. Proseguendo nell'esplorazione del palinsesto, troviamo il canale La 5, dove i telespettatori potranno assistere al film commedia C'era una volta un'estate, mentre su Italia 2 ci saranno due episodi della divertente serie televisiva americana The Big Bang Theory, molto amata dai giovani. Su Mediaset Extra i fan del presentatore Paolo Bonolis potranno vedere una delle sue conduzioni più riuscite, vale a dire quella di Ciao Darwin, terza stagione. Sul canale Top Crime gli amanti delle serie televisive d'azione potranno seguire la quarta stagione di Major Crimes; a chiudere il palinsesto Mediaset, sul canale Iris, ci sarà il film italiano La bellezza del somaro, diretto da Sergio Castellitto, con la partecipazione di Marco Giallini e Barbora Bobulova.

