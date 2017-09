STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Professore per amore, Voyager e Monsters:- Dark Continet (4 settembre)

I programmi Rai di oggi in Tv

Discreta la programmazione dei canali Rai destinata alla prima serata di lunedì 4 settembre 2017. E' possibile scegliere il genere commedia, western, thriller o fantascienza grazie ai film in onda su Rai Uno, Rai 4, Rai Movie e Rai Premium. Su Rai Due c'è il ricordo di Madre Teresa di Calcutta, Rai Tre accontenta il pubblico sportivo con una partita di calcio Under 21, mentre gli amanti del teatro non potranno rinunciare al programma in onda su Rai 5 dedicato a due grandi attori di teatro. Il programma più seguito probabilmente sarà l'evento sportivo in onda su Rai Tre. In seconda serata Rai Uno propone il docu-film della serie "In nome del popolo italiano" che questa sera ricorderà il giudice Vittorio Occorsio. Rai Due prosegue con un telefilm della serie giudiziaria "Colpevoli", mentre rai Tre dopo il consueto TG Regione-Linea notte estate, manderà in onda il film commedia "La ragazza del mio migliore amico".



"Professore per amore" è la proposta del canale Rai Uno. E' un film di genere commedia-sentimentale uscito nel 2014 per la regia di Marc Lawrence, autore anche della sceneggiatura. La storia ha come protagonista un giovane professore universitario che, pur di lavorare, accetta un incarico fuori sede. Inizialmente non crede che la sua materia possa interessare agli studenti e non si impegna al massimo. Una serie di circostanze porteranno il docente a ritrovare l'entusiasmo per il suo lavoro. Hugh Grant è l'attore protagonista, affiancato da Bella Heathcote e Marisa Tomei. Rai Due propone un nuovo appuntamento speciale con Voyager, il programma di Roberto Giacobbo. La puntata, intitolata "Gli occhi di madre Teresa", ripercorrerà le tappe più importanti della vita di Madre Teresa di Calcutta, la religiosa che ha dedicato l'intera esistenza ai bisognosi. La prima serata di Rai Tre è dedicata allo sport con la messa in onda della partita di calcio che vedrà sul campo la Nazionale Italiana Under 21 contro la Slovenia. L'incontro sarà disputato nel comune veneto di Cittadella, in diretta dallo "stadio Tombolato". Il genere fantascienza è di scena sul canale Rai 4 che manderà in onda il film "Monsters:- Dark Continet" di Tom Green, con Johnny Harris e Joe Dempsie. Gli alieni si sono impadroniti del mondo infettando i suoi abitanti. Un gruppo di soldati è chiamato a contenere la rivolta scoppiata in Medio Oriente.

Rai 5 regala agli amanti del teatro l'undicesima puntata di "Dario Fo e Franca Rame-La nostra storia" il programma che ripercorre la storia del teatro e della situazione del nostro paese grazie alle esibizioni artistiche di due indimenticabili drammaturghi e attori del palcoscenico italiano, ovvero Dario Fo e la sua inseparabile compagna di vita Franca Rame. L'episodio ci riporta al 1968, l'anno delle proteste e delle rivendicazioni sindacali, quando i due attori decisero di portare i loro spettacoli fuori dai teatri per dare modo a tutti di poterli seguire, scegliendo quindi di esibirsi in ambienti più grandi quali il "Palazzetto dello sport". "The missing" è il titolo del film scelto da Rai Movie. Di genere western, il film è ambientato in Messico e racconta di Maggie, una giovane donna che per salvare la figlia caduta nelle mani degli Apache, chiede aiuto al padre che non vede da tempo. La regia è di Ron Howard, gli attori principali sono Cate Blanchett ed Evan Rachel Wood. Il genere thriller è la proposta di Rai Premium che trasmetterà il film "Bella dolce Baby Sitter" per la regia di Nancy Leopardi. Linda è una moglie e una madre felice. Quando in casa arriva la nuova babysitter, la famiglia perderà la serenità e la tranquillità di sempre; la bambinaia infatti ha una mente diabolica e mira a distruggere quanti abitano nella casa. Tra gli attori ci sono India Eisley, Renée Felice Smith e Cam Gigandet.

Rai Uno ore 21.15 Professore per amore, film genere commedia-sentimentale

Rai Due ore 21.20 Speciale Voyager - Gli occhi di madre Teresa, culturale

Rai Tre ore 21.05 Calcio Nazionale Under 21, evento sportivo

Rai 4 ore 21.05 Monsters:- Dark Continet, film genere fantascienza

Rai 5 ore 21.15 Dario Fo e Franca Rame-La nostra storia, programma culturale

Rai Movie ore 21.10 The missing, flm genere western

Rai Premium ore 21.20 Bella dolce Baby Sitter, film genere thriller

