STEFANO DE MARTINO/ News: nuovo amore e nuovo taglio di capelli per il ballerino (oggi, 4 settembre)

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino, come molti altri vip nostrani, ha disfato le valigie tornando alla vita di tutti i giorni dopo una lunga vacanza in viaggio. Come l'ex moglie Belen Rodriguez anche lui ha trascorso diverse settimane ad Ibiza e successivamente si è diretto a Mykonos, dove è stato fotografato insieme all'attuale fidanzata Gilda Ambrosio durante un bacio appassionato. Non ci sono più dubbi riguardo questo flirt anche se negli ultimi giorni la coppia non si è vista insieme. Al contrario, il ballerino di Amici è stato sorpreso in compagnia di una sua ex fiamma ( o presunta tale ) nel corso di una recente serata organizzata a Tropea. Secondo quanto riportato dal settimanale Eva 3000 la coppia avrebbe cenato in compagnia del proprio staff, condividendo delle lunghe chiacchierate. Nulla di compromettente, comunque: per ora la bella Gilda può stare tranquilla, quanto meno fino alla prossima news di gossip.

Stefano De Martino, news: i fan approvano il nuovo taglio di capelli

Stefano De Martino ha fatto ritorno a Milano, dove ha avuto modo di rivedere il figlio Santiago, come confermato dalle sue Instragram Stories. Con l'arrivo in Italia il ballerino di Amici, che presto riprenderà la sua avventura nel programma condotto da Maria De Filippi, ha trovato il tempo anche per rifarsi il look. Da tempo i fan avevano espresso qualche insofferenza riguardo il taglio di capelli ritenuto un po' troppo lungo e ora possono sorridere: nel suo ultimo scatto su Instagram (clicca qui per vederelo), Stefano appare al buio davanti ad una finestra della Fondazione Prada e dà l'impressione di avere i capelli più corti di qualche giorno prima. Ed infatti tale novità non è sfuggita all'occhio attento dei suoi followers che si sono subito complimentati con lui: "Hai tagliato i capelli? Era ora!" , "Eri bellissimo anche prima ma con questo nuovo taglio di capelli mi piaci molto di più. Hai fatto bene".

