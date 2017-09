THE MISSING/ Su Rai Movie il film con Tommy Lee Jones (oggi, 4 settembre 2017)

il film drammatico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST TOMMY LEE JONES

The Missing, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 4 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola del 2003 che è stata diretta da Ron Howard, regista di altri film di successo come Il codice da Vinci, A beautiful mind, Il Grinch ed Angeli e demoni. Fu inoltre uno dei protagonisti della celebre serie tv Happy Days, intepretando il ruolo di Richard Channingam. Il film Missing, è stato interpretato da Cate Blanchett, Tommy Lee Jones ed Evan Rachel Wood. Cate Blanchette nota per le sue interpretazioni in film come Babel, Intrigo a Berlino e Knight of cups. Tommy Lee Jones è invece tra i protagonisti di pellicole come Man in balck e Il fuggitivo. Il film The Missing non ottenne il successo sperato al botteghino. La trama parve non appassionare particolarmente critica e spettatori, nonostante il cast fosse di grande eccellenza. Al box office The Missing rappresentò un vero e proprio flop, arrivando ad incassare poco più di 38 milioni di dollari, con l'impiego di un budget che superava i 60 milioni. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

La storia del film è ambientata nel 1885 e vede come protagonista Maggie, madre di due figlie, Lilly e Dot. Oltre a gestire un ranch assieme a due collaboratori, la donna svolge il ruolo di guaritrice per cui è molto famosa nei dintorni. Improvvisamente si presenta alla porta del ranch un uomo misterioso. Si tratta del padre di Maggie che ha abbandonato la donna quando era ancora molto piccola. Poco dopo, la vita di Maggie subisce un duro colpo inaspettato. Suo marito viene ucciso e Lily viene viene rapita. La testimone del misfatto è Dot. Maggie si reca subito in città per denunciare l'accaduto alla polizia, scoprendo che l'esercito è già alla ricerca della banda criminale. In città trova anche suo padre, che le offre il suo aiuto nonostante l'iniziale riluttanza della donna. L'uomo racconta a Maggie dell'esistenza di una banda di indiani che rivendono giovani donne per poi immetterle nello squallido circuito della prostituzione. Maggie, con l'aiuto di suo padre, decide di partire assieme a sua figlia Dot, per recuperare la povera Lily. Grazie all'appoggio di una banda di indiani, la donna rintraccia di rapitori della figlia ma i primi tentativi di liberarla non vanno a buon fine. Sarà il padre di Maggie, che sacrificandosi, permetterà alla nipote Lily ed alle altre prigioniere di riconquistare la libertà.

