Tempesta d'amore / Anticipazioni dal 4 al 9 settembre: Adrian e Clara si abbandonano alla passione

Tempesta d'amore

Proseguono le avventure di Clara e Adrian, protagonisti indiscussi di Tempesta d'amore. Andiamo a scoprire cosa accadrà in settimana, potendo l'attenzione sui principali accadimenti che inizieranno da oggi, lunedì 4 settembre 2017 e si concluderanno venerdì 9. La telenovela tedesca, prenderà come sempre il via su Rete 4 e le anticipazioni si prospettano ben più interessanti del previsto. Clara e Adrian infatti, durante queste puntate, si renderanno finalmente conto di amarsi davvero moltissimo e di non potere stare lontani. I due, una volta per tutte, si confronteranno con i loro sentimenti e l'immensa forza del loro amore, capace di sconfiggere qualsiasi cosa. Durante queste giornate, proprio la consacrazione del loro sentimento d'amore, sarà alla base delle nuove puntate analizzando anche ciò che succederà agli abitanti di Furstenhoof. Ed intanto, ci saranno passi in avanti anche per la relazione di David con Tina. Nel corso di un profondissimo mal di testa da parte di lei, l'uomo ne "approfitterà" per avvicinarsi nuovamente. Alfons Sonnbichler invece, ignaro di tutto, sta preparando il discorso da dire durante il matrimonio di Clara e William ma, naturalmente, queste nozze verranno annullate. Il fidanzato di Clara infatti, convinto che lei sia scappata tra le braccia di Adrian, prenderà la decisione migliore, facendo un passo indietro definitivo.

Tempesta d'amore: anticipazioni e trame settimanali

Cosa accadrà nel corso della settimana? Tempesta d'amore, ci riserva delle interessanti anticipazioni settimanali che di seguito, vi andremo a descrivere. David, presenterà alcune problematiche con la sua nuova dipendente del Furstenhof, Anja Ransmayer. Andrè invece, mostrerà maggiore attenzione per la situazione venutasi a creare tra lui, Susan e Melli. Ed intanto, Clara e Adrian terrorizzati di essere sul punto di morire, si lasceranno andare ai loro reciproci sentimenti d'amore e si abbandoneranno alla passione. Charlotte proporrà a Werner di arruolare Susan con il ruolo di direttrice di sala mentre Clara, dopo essere stata tratta in salvo, deciderà di tornare tra le braccia di William cancellando ciò che è successo con Adrian: ci riuscirà? Susan e Werner Saalfeld si scambieranno un lungo bacio ma poi lei, farà un passo indietro per rispetto di Charlotte. Desirée manderà via di casa Adrian mentre lui deciderà di mettere fine per sempre al suo matrimonio. William poi, chiederà a Clara di sposarlo ma il suo rifiuto segnerà una vera presa di posizione: ama un altro. Per tutte le altre anticipazioni, non vi resta che sintonizzarvi puntualmente su Rete 4 per le nuove puntate di Tempesta d'amore.

