Titanic / Il film, la seconda parte: Jack e Kate verso il tragico finale. Le curiosità su James Cameron

Titanic

Ancora una volta Canale 5 ha pensato bene di tenere incollati allo schermo il suo pubblico dividendo in due parti uno dei film cult degli ultimi 30 anni, Titanic. Il film è andato in onda ieri sera, con la sua prima parte, e farà lo stesso oggi, 4 settembre, con la sua seconda. L'amore tra Jack e Kate è ormai sotto gli occhi di tutti ma questa sera i due non solo avranno modo di emozionare i fan ma anche di farli cummuovere fino alle lacrime conquistando una nuova generazione di ragazzi che, molto probabilmente, non conoscevano ancora il film e che oggi scopriranno lo struggente finale che, pensate, James Cameron deve difendere ancora oggi dopo 30 anni dalla prima proiezione della pellicola.

LE CURIOSITÀ SU JAMES CAMERON

Proprio il regista è al centro di alcune delle curiosità più interessanti della pellicola. Secondo gli esperti e alcune dichiarazioni rilasciate dopo l'uscita del film, sembra che James Cameron aveva intenzione di girare un film sugli iceberg e non era propriamente partito decidendo di trattare la storia del Titanic. Lo stesso regista ha poi preso parte al film con un cameo sui generis. Le famose mani che si vedono mentre Jack dipinge la sua Kate sono proprio quelle del regista. James Cameron ha prestato anima e corpo al progetto ma, solo nel 2010, ha distrutto i sogni dei fan rivelando di aver preso parte alla pellicola sono per poter fare delle immersioni nel vero Titanic. E' riuscito così a realizzare il suo sogno conquistano milioni di spettatori in tutto il mondo.

LA TRAMA DELLA SECONDA E ULTIMA PARTE

Nella seconda parte del film in onda oggi, 4 settembre, assisteremo all'epilogo della storia del Titanic. La nave ha sbattuto contro un iceberg e adesso imbarca acqua e porterà a fondo tutti coloro che vi sono a bordo se non scapperanno grazie alle scialuppe. Purtroppo non c'erano posti per tutti i viaggiatori e, se a questo uniamo il fatto che in molti non hanno voluto permettere di mettere insieme ricchi e poveri sulla stessa imbarcazione, la situazione è subito peggiorata. La nave è colata a picco e centinaia di persone sono morte. Cosa ne sarà di Jack e Kate? I due innamorati avranno un momento di tensione che porterà addirittura alla rottura quando il famoso gioiello della ricca ereditiera verrà ritrovato nella tasca della giacca del suo giovane innamorato. Jack finirà nella prigione della nave proprio nel momento in cui la catastrofe si sta avvicinando. Cosa succederà a quel punto?

