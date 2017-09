UNA VITA/ Anticipazioni 4 settembre: Fabiana è pronta a costituirsi per salvare Cayetana?

Una Vita

Una Vita torna oggi su Canale 5 per una nuova avvincente puntata caratterizzata dall'arresto di Cayetana. La dark lady continuerà ad essere rinchiusa in carcere mentre Teresa comincerà a dubitare della sua innocenza. Le parole di Mauro faranno breccia nell'amata, che non sarà più convinta della bontà dell'amica arrivando ad avere una brutta discussione con Fabiana. Sarà in questo frangente che la domestica affermerà di essere certa dell'innocenza della sua padrona e di essere pronta a spiegare come sono davvero andate le cose. Sarà dunque pronta a costituirsi per amore? Nel frattempo le cose per Mauro sembreranno complicarsi: non avrà sufficienti prove per dimostrare la sua tesi e Cayetana rischierà di fare ritorno a casa, facendola franca anche questa volta. Quando tutto sembrerà perduto, però, un colpo di fortuna potrebbe riaprire ogni cosa: Mauro otterrà il tanto agognato mandato di perquisizione in casa Sotelo Ruz.

Trini confessa la verità a Ramon?

Insieme alla delicata vicenda relativa all'arresto di Cayetana e alla probabile confessione di Ursula, nella puntata di Una Vita di oggi terrà banco anche la discussione tra Victor e Trini: il figlio di Juliana parlerà con l'amica del suo piano per incastrare Heredia. Ma vista la pericolosità di quanto da lei ideato, le chiederà di non proseguire oltre in questa direzione. Sarà meglio per lei fare ritorno a casa prima che di mettersi nei guai e raccontare a Ramon le sue vere intenzioni. Ma Trini ancora una volta resterà ferma nella sua idea, chiedendo a Victor di continuare a sostenerla: per questo lo supplicherà di mantenere il segreto sulle vere ragioni del suo soggiorno ad Acacias 38, in attesa che lei possa trovare le prove che va cercando. Per Pablo la situazione andrà peggiorando a causa di un forte depressione dovuta ai suoi gravi problemi di salute.

