Uomini e Donne/ Anticipazioni: Michele D'Ambra assente alla prima registrazione? Lui chiarisce (Trono Over)

Gemma Galgani a Uomini e Donne

La prima puntata del trono over è stata registrata la settimana scorsa, ma le prime anticipazioni rilasciate dal sito ufficiale non sono bastate a colmare i tanti dubbi che per molte settimane hanno attanagliato i fan di Uomini e Donne. Sui social, infatti, sono in molti a domandarsi se Michele D’Ambra, dopo il due di picche ricevuto da Gemma Galgani, sarà ancora in trasmissione, ma al momento tutti i dubbi sulla vicenda non son ancora stati chiariti. Proprio nel tardo pomeriggio di ieri, una fan ha rotto il silenzio e, approfittando di un post condiviso da Michele D’Ambra su Facebook, ha deciso di palesare tutti i suoi dubbi porgendogli una semplice domanda: “Mi sembra di aver capito che non ci sarai a uomini e donne. Giusto?”. La risposta a queste parole, naturalmente, non si è fatta attendere, dal momento che il cavaliere è intervenuto immediatamente per confermare la sua presenza: “Non è vero... poi ti spiego!”. Le sue parole, però, se da una parte confermano il su ritorno, dall'altra sollevano nuovi dubbi: a cosa è dovuto tutto questo mistero?

IL MESSAGGIO DI GIORGIO MANETTI

“La vita ci riserva sempre tante sorprese...”. È con queste semplici parole che ieri sera Giorgio Manetti, ormai indiscusso protagonista del trono over assieme a Gemma Galgani, ha salutato tutte le sue fan su Facebook. Sui social, infatti, il gabbiano di Uomini e donne gode di un seguito di ammiratrici molto numeroso, da fare impallidire qualunque sex symbol. con queste parole, a pochi giorni dall’inizio delle nuove puntate del dating Show ideato da Maria De Filippi, Manetti sembra voler anticipare una stagione ricca di novità, dove sarà quasi certamente protagonista con o senza Gemma Galgani. Riuscirà Giorgio a staccarsi finalmente dal passato e a trovare l’amore della sua vita nella prossima stagione del dating show? Per il momento, non c’è ancora nessuna certezza all’orizzonte per il gabbiano, che in ogni caso, qualora non riuscisse a incontrare l’altra metà della mela, potrà sempre contare sull'esercito di follower pronte a tendergli una spalla su cui piangere. Cliccate qui per visualizzare lo scatto.

