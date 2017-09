Uomini e Donne/ Anticipazioni: Sabrina Ghio protagonista della prossima stagione, ecco perché (Trono Classico)

Soleil Sorgè, ex protagonista di Uomini e Donne

Manca sempre meno alla prima puntata di Uomini e Donne, che porterà sul piccolo schermo di Canale 5 i quattro nuovi protagonisti del trono classico. Naturalmente è ancora troppo presto per aggiungere altro sui tronisti della nuova edizione, ma a quanto pare molti di loro potrebbero regalare al pubblico del dating show novità interessanti già a partire di primi episodi. Così come rivela la “talpa” di Newsued.com, che ha assistito alla prima registrazione, Sabrina Ghio, con la sua spontaneità, potrebbe essere l’elemento di rottura rispetto alle troniste del passato. Secondo chi ha avuto la possibilità di seguire in anteprima la prima puntata, infatti, alla Ghio non manca di certo la simpatia, dal momento che, interpellata da Maria De Filippi per la prima volta, le sue prime parole sarebbero state “colite e cagot*”, segno evidente della sue emozione nel ritrovarsi, dopo tanto tempo, di fronte alle telecamere. Il suo trono sarà un successo?

SOLEIL "ASSISTENTE" PER LUCA ONESTINI

A un passo dal lungo periodo che li terrà distanti, Soleil Sorge e Luca Onestini non rinunciano alla loro quotidianità. Negli ultimi aggiornamenti condivisi su Instagram dai due protagonisti del trono classico, infatti, è possibile vedere l’ex corteggiatrice che, dopo essersi recata dal suo fidanzato, si ritrova a dargli una mano negli ultimi divertentissimi preparativi in vista della nuova edizione del Grande Fratello vip. “Ma come mi sono ridotta???”, scrive Soleil, che in un video condiviso ieri rivela: “Non basta venire a prenderlo, portargli i vestiti, stirati. Ora devo anche portargli la giacca, la borsa, faccio da fattorina!”. Il copione, è lo stesso il giorno seguente, quando l’ex corteggiatrice, in attesa della seduta di Luca Onestini dal parrucchiere, rivela di essere ancora una volta la sua aiutante: “Continuiamo con Soleil versione segretaria di Luca: abbiamo qui per lui un caffè, un tramezzino, un cappuccino e dei popcorn per accompagnare la colazione del signorino mentre fa i capelli”. Luca troverà un braccio destro così competente anche nella casa del Gf vip?

