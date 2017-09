Voyager, lo speciale di Madre Teresa: anticipazioni di lunedì 4 settembre 2017

Voyager, anticipazioni

Questa sera, la seconda rete di Casa Rai, allieterà gli telespettatori con il nuovo appuntamento di “Voyager – ai confini della conoscenza”. Di cosa si parlerà in questa nuova puntata? Scopriamolo grazie alle anticipazioni di oggi, lunedì 4 settembre 2017. A partire dal prime time, gli estimatori di “ciò che ancora non conosciamo”, potranno avere modo di indagare ulteriormente sul mondo oltre la propria percezione. Il conduttore, intervistato dal Corriere.it, ha raccontato da chi ha imparato a "smontare" la storia. "Da mio padre - esordisce il giornalista - ingegnere dell’Ibm. Mi ha fatto vivere nel futuro per tutta l’infanzia. È stato un pioniere: fu tra i primi a lavorare a un progetto per regolare il traffico aereo con un software. Ha collaborato alla realizzazione di un computer parlante nel 1959. Ricordo bene la volta in cui tornò a casa molto nervoso: ad una riunione con scienziati internazionali aveva avanzato l’ipotesi che in un futuro avremmo lavorato con computer di diversi giga di memoria e tutti erano scoppiati a ridere". Di seguito, il conduttore ha raccontato del suo approdo in TV. Dopo 14 anni di radio su RDS è arrivata tanta TV locale: "Ma arrivai alle reti nazionali grazie a un libro. Si intitolava Il segreto di Cheope, che scrissi con Riccardo Luna. Raccontavamo il grande mistero della storia egizia: com’è possibile che dal nulla spunti all’improvviso una civiltà raffinatissima che resta uguale a se stessa per millenni e poi sparisce? Comunque Costanzo ci invitò a parlarne, andai io e in pochi minuti spiegai il libro. Il giorno dopo mi chiamò un dirigente dell’allora Telemontecarlo. Cominciai a condurre Stargate - Linea di confine. Ma sono arrivato alla conduzione dopo anni e anni in cui, in radio e TV, ho fatto l’autore".

Anticipazioni di lunedì 4 settembre

Quella di stasera, lunedì 4 settembre, sarà una puntata speciale di Voyager. Roberto Giacobbo infatti, chiuderà la stagione estiva del programma con “Gli occhi di Madre Teresa”, uno speciale in prima serata dedicato ad una delle figure più autorevoli e prestigiose del Novecento. Dopo 20 anni dalla sua scomparsa, la seconda rete di Casa Rai stasera, dedicherà il suo contributo particolare ad una delle donne più umili e caritatevoli che siano esistite al mondo. La donna che, con il suo amore verso il prossimo ha letteralmente cambiato la storia. Il programma quindi, si occuperà di Madre Teresa partendo dalla sua personale vicenda umana, fino alle origini al Premio Nobel per la pace, per poi concentrarsi sugli ultimi anni della sua vita in terra. Le telecamere di Voyager si sposteranno fino alla sua città natale, Skopije, arriveranno alle periferie di Calcutta, passeranno poi per Roma, città che Madre Teresa reputava la sua seconda casa, attraverso i luoghi dove la missionaria ha vissuto e operato. La storia di Madre Teresa sarà anche raccontata da testimonianze inedite da parte di chi l'ha conosciuta da molto vicino. Tra gli altri, anche il Cardinal Angelo Comastri, vicario del Papa per la Città del Vaticano e Agi Bojaxhiu, nipote di Madre Teresa e ultima discendente della sua famiglia. L'appuntamento speciale di Voyager – ai confini della conoscenza, farà un lungo viaggio all'interno della sua vita, tra l'impegno in favore della povera gente e la sua sensibilità di donna, con alle spalle una tormentata e travaglia lotta interiore.

