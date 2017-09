WALL STREET/ Su Rete 4 il film diretto da Oliver Stone con Michael Douglas (4 settembre 2017)

In onda su Rete 4

Wall Street sarà trasmesso nella seconda serata di oggi, lunedì 4 settembre alle 23.25 su Rete 4. E’ una pellicola del 1987 diretta da Oliver Stone ed interpretata da Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah, Martin Sheen e Franklin Cover. Nel 2010 è stato un seguito del film, intitolato Wall Street - Il denaro non dorme mai ed interpretato dallo stesso Douglas nelle vesti di protagonista. Grazie a quest'interpretazione, Michael Dougals si aggiudicò un Premio Oscar, un Golden globe, un David di Donatello ed un Nastro d'argento. L'attore americano è anche noto per altre sue partecipazioni in pellicole come Basic Instint, Vite sospese, Delitto perfetto e Attrazione fatale.

Il protagonista del film è Gordo Gekko, noto uomo di finanza di Wall Street. Un altro importante broker, Bud Fox, vorrebbe avviare una collaborazione con lui. Così va a fargli visita proprio nel giorno del suo compleanno riuscendogli a vendergli una serie di azioni della Bluestar, ma poco dopo Gekko perde l'intero capitale affidato a Bud. Gekko decide di dargli un'altra chance ed invita quest'ultimo a intercettare alcune conversazioni dell'amministratore di un'importante società, Lawrence Wildaman. In un primo momento Bud non accetta l'incarico, ma poi cambia idea. L'operazione va a buon fine e Gekko guadagna una consistente somma di denaro proprio grazie a Bud. La loro collaborazione cresce e va avanti, ma col passare del tempo Bud diventa imprudente, attirando su di se l'occhio attento dell'agenzia di security and exchange. Diverso tempo dopo Bud invita Gekko ad acquistare le azioni della Blustar, ma scopre che quest'ultimo intende distrugger la compagnia, per poi vendere poco prime le azioni.

Di tutta risposta, Bud si allea con Wildman e gli altri amministratori societari. Le quotazione della società aerea crollano e Gekko le acquista. Poco dopo scoprirà del piano escogitato da Bud per salvare la società e verrà accusato di insider trading. I due si affrontano nel bel mezzo di Central Park. Qui Gekko colpisce svariate volte Bud, che però registra l'intera conversazione. Con la registrazione si reca dalla polizia, per incastrare Gekko, consapevole che anche lui verrà arrestato. Tuttavia sa di aver fatto la cosa giusta, salvando l'intera compagnia e permettendo a tanti lavorati di non perdere il loro impiego.

