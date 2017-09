WANDA NARA PALPEGGIATA E CACCIATA/ Video, serata da incubo per la moglie di Icardi tra i tifosi avversari

Wanda Nara palpeggiata e cacciata durante Uruguay-Argentina

Il ritorno in Argentina per la famiglia Icardi è stato più complicato del previsto. Mauro non è riuscito a segnare contro l'Uruguay, match importante in chiave qualificazione ai Mondiali, ma è andata peggio a sua moglie Wanda Nara. La showgirl, che aveva documentato sui social il viaggio organizzato per stare vicino al marito, è stata protagonista di uno "scandalo" allo stadio. Il caso è stato ricostruito dal Mundo Deportivo, secondo cui la moglie del centravanti dell'Inter non è stata riconosciuta dal personale dello stadio "Centenario" di Montevideo, dove era arrivata con l'amica Zaira, ex dell'attaccante Diego Forlan, e il suo staff. I rigidi controlli a cui è stata sottoposta all'ingresso dello stadio hanno infastidito Wanda Nara, che non ha apprezzato neppure il fatto che sia stata sistemata nella tribuna a pagamento. Dopo un'accesa discussione, la moglie di Icardi si è recata nella zona destinata ai dirigenti dell'Afa, che poi l'hanno costretta a lasciare quei posti.

DALL'INCUBO DI MONTEVIDEO ALLA STORIA CON MAURITO

Il caso Wanda Nara è stato affrontato anche dai media argentini, che hanno raccontato la "collera" della moglie di Mauro Icardi «perché non ha ottenuto i suoi privilegi ed è stata palpeggiata dai tifosi intorno a lei». Alcuni momenti sono stati ripresi in un video che un tifoso presente al "Centenario" ha pubblicato sui social: la prorompente wag è ripresa mentre sale sul palco dell'Afa con i tifosi di casa che non lesinano affatto complimenti. Nei giorni scorsi ha invece fatto parlare di sé per un'intervista a Gente nella quale ha parlato della sua relazione con Mauro Icardi: «Si è innamorato di una donna che era separata, separata anche dalle carte legali. E il mio ex era un suo ex collega. Punto», ha dichiarato Wanda Nara, rivelando che nessun altro calciatore ha provato a conquistarla ora che sta con il capitano nerazzurro. «Rispettano molto Mauro perché sanno che lui rispetta molto me», ha assicurato la showgirl, che ha ribadito di non essersi legata a Maurito per i soldi. «Non è che io mi sia innamorata di un milionario e non avevo una lira».

