AMORE E ALTRI RIMEDI/ Su Canale 5 il film con Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway (oggi, 5 settembre 2017)

il film drammatico in seconda serata su Canale 5

Amori & altri rimedi, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 5 settembre 2017 alle ore 23.00. Una pellicola drammatica con il titolo originale Love and other drugs. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2010, ed è stato diretto dal regista Edward Zwick e annovera un cast d'eccezione composto da Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt, Josh Gad e Hank Azaria. Il film presenta diverse scene di nudo. La scelta è stata giustificata dal regista Edward Zwick con una spiegazione molto semplice, la pellicola parla di una storia d'amore Fran due persone giovani e innamorate, che dunque trascorrono molto tempo a letto. Quindi non era pensabile girare tutte le scene con le lenzuola in alto non avrebbero rispecchiato fedelmente la realtà. Lo stesso Jake Gyllenhaal ha affermato che si sarebbe trovato in difficoltà a girare delle scene di sesso con indosso le mutande, pertanto ha apprezzato la scelta fatta dal regista. Ma vediamo adesso la trama del dfilm nel dettaglio.

AMORE & ALTRI RIMEDI, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è Jamie Randall, un giovane consulente farmaceutico che cerca di farsi strada in mondo difficile e conquistare la fiducia dei medici più prestigiosi. Durante una delle sue visite conoscerà la bellissima Maggie Murdock, ragazza affetta dal Morbo di Parkinson. Fra i due nasce una relazione, inizialmente basata solo sul sesso, ma che pian piano prende quota. Jamie nel frattempo comincia a promuovere un nuovo prodotto farmaceutico, il Viagra, che riscuote un notevole successo e gli permette di scalare le gerarchie. Jamie e Maggie s'innamorano perdutamente, e il ragazzo fa di tutto per trovare una cura per la propria amata. Dopo numerosi tentativi falliti, presa dello sconforto Maggie decide di lasciare Jamie, il suo è un atto d'amore, visto che non vuole costringerlo a vivere con una persona malata per il resto della vita. I due si distanziano per un tempo, ma l'amore reciproco che sentono alla fine riesce a trionfare, Jamie insegue l'autobus su cui viaggia Maggie e riesce a farla scendere per parlare. Le dice che si prenderà sempre cura di lei ma che anche lui ha bisogno di averla accanto. La ragazza lascia che il cuore prevalga e decide di proseguire la loro storia d'amore.

© Riproduzione Riservata.