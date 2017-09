Anticipazioni Il Segreto/ Carmelo è colpevole della morte di Sol? (puntata 5 settembre)

Il Segreto

La morte di Sol ha duramente provato gli abitanti della Miel Amarga, chiamati ad affrontare l'ennesima tragedia della loro famiglia. Le avversità avvicineranno Lucas e Severo, uniti davanti alla perdita di una persona tanto cara, ma non si potrà dire la stessa cosa per Carmelo: colui che fino a qualche tempo prima era la persona più fidata di Severo, sarà ora scostante e distante e trascorrerà tutto il tempo possibile in compagnia di Adela. E le ragioni di attrito non si limiteranno a questo suo allontanamento improvviso: il direttore della banca, infatti, informerà Severo del prelevamento di un'ingente somma di denaro da parte di Carmelo. Si tratterà niente meno che 60 mila pesetas, il cui utilizzo non avrà nulla a che vedere con gli affari. Questa novità farà nascere un terribile sospetto nel proprietario della Miel Amarga: e se Carmelo avesse usato tale denaro per pagare l'uomo che ha ucciso Sol?

Severiano Il Bello è davvero cambiato?

Le brutte notizie non arrivano mai da sole nelle trame de Il Segreto e a rendersene conto oggi sarà Emilia, che si troverà davanti alla peggiore immagine possibile. A poche ore dalla morte dell'amica Sol, che ha duramente provato la locandiera e tutti gli abitanti di Puente Viejo, Severiano farà ritorno in paese. Il padre biologico di Maria, uscito di scena ormai da diversi anni, spierà Alfonso e Maria dall'esterno della locanda e approfitterà dell'allontanamento di Castaneda per entrare: tale visione sconvolgerà Emilia, che dovrà fare i conti con il peggiore incubo del suo passato. Sulle prime Severiano le farà credere di essere diventato una persona migliore, ma poco dopo la sua personalità contorta tornerà a galla: quali saranno le sue vere intenzioni? Perché è tornato a Puente Viejo? Anche Matias non se la passerà molto bene, a causa dell'entrata in scena di Ismael: Beatriz sarà letteralmente ammaliata da colui che riterrà un vero eroe, destando l'inevitabile preoccupazione del geloso fidanzato.

© Riproduzione Riservata.