BARBARA D'URSO A POMERIGGIO 5/ La conduttrice invia lettere di diffida dai suoi avvocati

Barbara d'Urso

Barbara d'Urso ha ripreso ieri la conduzione a Pomeriggio 5, il programma di Canale 5 che si occupa quotidianamente di fatti di cronaca, strizzando l'occhio agli altri programmi televisivi e al gossip. E proprio il gossip e qualche foto di troppo scattata a Barbara ha dato vita ad un vero polverone nella puntata di esordio del talking show. Tra gli ospiti presenti in studio c'era infatti Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 che ha raccontato la sua recente brutta sorpresa vedendosi recapitare una lettera dagli avvocati di Barbara d'Urso. In risposta ad alcune foto della conduttrice pubbliche nella sua rivista, il giornalista ha dichiarato davanti alle telecamere: "Mi auguro che da oggi tu sia più buona con i tuoi colleghi, visto che li hai fatti piangere, sei senza cuore. Quando mi è arrivata la diffida dai tuoi avvocati mi è preso un colpo".

Le diffide degli avvocati di Barbara d'Urso

Il botta e risposta tra Roberto Alessi e Barbara d'Urso è continuato davanti alle telecamere di Pomeriggio 5, con l'inevitabile reazione da parte di quest'ultima che ha replicato: "Sono stata buonissima, ho solo mandato delle lettere di diffida dei miei avvocati. Ho mandato la diffida è vero, perché dentro la proprietà privata, dentro casa non potete fotografarmi. Sono fatti miei!" Non ha quindi aggiunto altre parole, archiviando una volta per tutte la questione che difficilmente potrà dirsi finita qui. Sui social network, infatti, sono molti gli appassionati di Pomeriggio 5 che hanno detto la loro su tale questione: confermando che la vita privata è un bene da preservare, l'opinione comune è che chi ' di gossip ferisce di gossip perisce...'

