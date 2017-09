BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 5 settembre: Steffy fermerà Liam prima della sua partenza?

Beautiful

Sarà una vera e propria corsa contro il tempo quella che vedrà Steffy come protagonista nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. In essa la Forrester si attarderà a casa di Wyatt, dopo avere finalmente ottenuto da lui i documenti firmati per il divorzio. A ciò si aggiungerà un'altra prova della rassegnazione dello Spencer che comincerà le sedute per la cancellazione del tatuaggio, simbolo dell'amore e della fedeltà per la moglie. Ma mentre i due ex coniugi porranno fine in tutti i modi al loro legame, Liam sarà profondamente turbato dall'assenza dell'amata: si troverà a casa in sua attesa, ma Steffy continuerà a tardare e non darà notizie di sé, causando nel compagno una vera e propria crisi di nervi. Sarà in tale frangente che Liam comincerà a pensare che tra loro non possa esserci futuro e prenderà una decisione impensabile fino a qualche giorno prima.

Steffy ferma Liam prima della partenza?

I fan di Beautiful resteranno oggi molto turbati davanti alla possibilità che Liam possa lasciare per sempre Los Angeles, stanco del comportamento di Steffy nei suoi confronti. Il figlio di Bill, non vedendo l'amata fare ritorno a casa come le aveva chiesto, si dirigerà in aeroporto per salire nel suo jet. Nel frattempo Steffy arriverà in ritardo nella casa sulla scogliera per tornare a vivere da Liam e annunciargli l'importante notizia relativa ai documenti firmati per il divorzio. Ma sarà troppo tardi! Inizierà quindi una vera e propria corsa contro il tempo verso l'aeroporto per fermare Liam prima della sua partenza: in un primo momento avrà il sospetto di essere arrivata troppo tardi, ma si tratterà solo di alcuni istanti di dubbio. Liam, infatti, ricomparirà davanti a lei: i due correranno l'uno verso le braccia dell'altro (lei avrà in mano proprio i tanto desiderati documenti) e si stringeranno in un nuovo bacio. Sarà questa la fine dei problemi della coppia più amata della soap americana?

