BELEN RODRIGUEZ/ News: vacanza al termine, tutto pronto per la nuova avventura a Tu sì que vales?

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez ha scatenato un gran polverone dopo aver pubblicato nei social network una foto in cui appare completamente senza veli per una campagna pubblicitaria di cui è testimonial. Ad aumentare la curiosità o le critiche degli immancabili haters è inoltre arrivato il botta e risposta piccante con Andrea Iannone, che non ha rinunciato ad esprimere il suo punto di vista nei confronti della sua attuale compagna (clicca qui per leggere il dettaglio del suo commento). A distanza di qualche giorno da tale post, presente su Facebook e Instagram dallo scorso venerdì, le reazioni dei fan ancora non si placano: c'è chi ritiene che Belen sia assolutamente perfetta e in lei non si possa trovare un solo difetto fisico, e chi invece pensa che abbia esagerato anche questa volta nel mettersi in mostra, additandola come unica colpevole della crisi in gara di Andrea Iannone.

Tutto pronto per la nuova avventura a Tu sì que vales

Se da un lato il web è letteralmente impazzito per l'ultima foto di Belen Rodriguez, dall'altro la modella è recentemente tornata alla sua quotidianità, riprendendo i suoi tradizionali impegni lavorativi. Oltre agli shooting pubblicitari, per lei è arrivato il momento di tornare alla conduzione di Tu sì que vales, il programma che quest'anno la vedrà al fianco del campione di arti marziali Alessio Sakara e del rugbista Martin Castrogiovanni. Le vacanze estive sono solo un lontano ricordo, così come il mare che ha tenuto compagnia alla modella argentina per diversi mesi nella splendida cornice di Ibiza. Anche Andrea Iannone dovrà dire addio alla tranquillità della montangna, dove è rimasto per qualche giorno insieme alla compagna e a Santiago, e concentrarsi sul Gran Premio di San Marino in programma il prossimo 10 settembre. L'ultima prova a Silverstone è stata negativa, a conferma di una stagione poco soddisfacente. Riuscirà a ben figurare almeno in terreno amico?

