Bobo Vieri e Costanza Caracciolo / Storia in crisi? L’ex bomber si diverte con gli amici senza l’ex velina

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Storia in crisi tra Bobo Vieri e Costanza Caracciolo? Dopo essersi incontrati e innamorati in quel di Ibiza, vige il silenzio intorno all’ex calciatore e all’ex velina di Striscia la Notizia. Nessuna foto, nessun avvistamento e nessuna dichiarazione da parte dei protagonisti di uno dei gossip più succulenti dell’estate 2017. In compenso, Bobo Vieri, come testimoniano le foto e i video che pubblica su Instagram Stories, si diverte in compagnia degli amici. Sorridente, rilassato e felice, Vieri trascorre le sue serate in compagnia di Davide Bombardini, Marco Borriello, Clarence Seedorf, Alessandro Matri. Nessuna traccia al suo fianco della bellissima Costanza Caracciolo che, in compenso, continua a deliziare i propri fans con foto pubblicate sui social in cui sfoggia tutto il suo fascino. L’assenza della Caracciolo dalle stories dell’ex bomber non è passata inosservata. La passione che aveva travolto Vieri e l’ex velina è già finita? I paparazzi sono già pronti ad immortalare Vieri e le sue divertenti uscite con le amiche. Dopo l’estate trascorsa insieme, i due avranno deciso di trascorrere del tempo lontani per capire cosa davvero li lega?

L’INIZIO DELLA STORIA D’AMORE

Dopo essersi incontrati in Romagna, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno cominciato a frequentarsi con assiduità in quel di Ibiza. Per stare vicino all’ex velina, l’ex bomber ha anche rinunciato alla sua Formentera restando ad Ibiza dove si è divertito insieme all’ex fidanzata di Primo Reggiani. Tra i due è nato subito un bel feeling come testimoniano prima le immagini pubblicate in anteprima sui social da Gabriele Parpiglia e poi dal settimanale Chi che ha beccato i due durante le vacanze sull’isola spagnola. Quella tra Vieri e la Caracciolo sembrava l’inizio di una bellissima storia d’amore. Il silenzio social della nuova coppia, però, preoccupa i fans che speravano che Vieri avesse finalmente trovato la sua donna ideale. Non resta, dunque, che aspettare per scoprire cos’è successo tra i due.

