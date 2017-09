CAMERA CAFÈ/ Anticipazioni e cast della nuova edizione in onda su Rai2: ottimo riscontro dal pubblico

Luca e Paolo protagonisti di Camera Cafè

Torna anche stasera, martedì 5 settembre 2017, l'appuntamento su Rai Due nel prime-time con tre nuove puntate di Camera Café con Luca e Paolo. I tre episodi si intitolano rispettivamente ''Mannequin Challenger'', ''La teoria dei giochi'' e ''Progetto piadina''. Il primo va ad analizzare quella che è stata una moda molto amata nell'ultimo anno e cioè quella della Mannequin Challenge che su Youtube è stata fatta proprio da tutti. Nel secondo Luca, Paolo e Stefano dopo aver trovato 50 euro a terra devono trovare il modo per spartirsela, ma non riescono a cambiarla. Nell'ultimo invece Luca sarà pronto a gestire per il bar di Lello le consegne con una cooperativa di migranti. Staremo a vedere se il pubblico risponderà ancora in maniera positiva, ma sicuramente ci sarà grande seguito legato a questa trasmissione che piace molto a persone di tutte le età dai più giovani agli adulti e persino agli anziani per la sua comicità semplice ed immediata.

SUBITO UNA BUONA RISPOSTA DEL PUBBLICO

Il ritorno di Camera Cafè con la sesta stagione era davvero molto atteso e c'era curiosità di capire se con il trasferimento da Italia 1 a Rai Due potesse cambiare qualcosa. Fatto sta che il pubblico ha risposto in maniera importante e per quanto riguarda ieri è stato stabilito un buonissimo 7.29% di share con ben 1.693.000 di telespettatori incollati alla televisione per i tre episodi rispettivamente dai titoli ''Il mondo nuovo'', ''I replicanti'' e ''Minuscola Betti''. Inoltre ieri sono state presenti due guest star d'eccezione come José Leibanti e Roby Facchinetti. Sicuramente qualche differenza è stata avvertita e alcune novità vanno valutate, ma la presente degli ottimi Luca e Paolo è una garanzia di successo per questa trasmissione che non ha tempo e riesce a rinnovarsi di stagione in stagione con siparietti sempre avvincenti e grandissimi tempi comici.

