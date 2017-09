CHICAGO MED 2/ Anticipazioni seconda stagione: nuovi sviluppi per le coppie storiche

Chicago Med 2, le anticipazioni

Finale aperto per l'ultimo episodio Chicago Med, che lascia largo spazio agli sceneggiatori della seconda stagione. Tanti i cambiamenti al Chicago Medical Center: Reese (Rachel DiPillo) ha rifiutato la proposta di un posto in Patologia, e Charles (Oliver Platt) le ha offerto un nuovo incarico come interno. Anche sua figlia maggiore (Mekia Cox) è decisa a intraprendere la carriera medica. "Ci sono alcuni conflitti nella relazione, il che fa da pretesto al racconto del loro passato", anticipa Platt. Stando a quanto riportato dal blog Telefilm Addicted, la seconda stagione riprenderà esattamente da dove è finita la prima. Sono gli stessi Schneider e Frolov a spoilerare parte della trama: "Ad April è stata diagnosticata la tubercolosi, e il marito di Sharon se n'è andato. Will Halsted è stato accettato come medico curante, quindi ha ricevuto una promozione". Brutte notizie per Connor: il suo fido Downey è morto, e lui avrà un nuovo mentore. "Inizierà il tirocinio come chirurgo cardiotoracico, e un amico di Natalie, Jeff Clarke, sarà nello staff". Chi è Jeff? "È uno studente di medicina. Hanno un lungo passato e pare ci sarà un triangolo con Will".

LE COPPIE

Cosa ne pensa Halstead? "Possiamo dire che avrà un nuovo interesse amoroso, ma i suoi sentimenti per Natalie non andranno via così facilmente. L'arrivo di Jeff si situa nel momento in cui Will pensava di avere una possibilità, perché era stato accettato nell'ospedale e perché Nathalie si stava ammorbidendo". Tornando ad April, Schneider fa sapere che la tubercolosi avrà un grave impatto sulla sua vita: "Adesso la tubercolosi è latente, può ancora lavorare. Ma anche se è latente, non si sente pulita. Non è sicura di non poterla trasmettere. È per questo che fa marcia indietro nella sua relazione e va a vivere da sola". Tuttavia: "Tate non ha paura. Non è stato contagiato e tenta ancora di corteggiarla".

