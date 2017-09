CHICAGO MED/ Anticipazioni ultima puntata 5 settembre: una brutta notizia per April (finale di stagione)

Chicago Med, le anticipazioni

ANTICIPAZIONI FINALE DI STAGIONE

Prima tv assoluta per Chicago Med, la serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead per NBC. La serie, spin-off di Chicago Fire, racconta le vicende del team medico di un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center. La prima stagione è andata in onda sulla NBC il 17 novembre 2016, per poi approdare in Italia un anno dopo sul canale pay Premium Stories. Chicago Med va in onda in chiaro a partire dal 1° agosto 2017. Negli episodi di stasera (titoli: La fede nuziale e Tempismo), Natalie è alle prese con una grave perdita. L'oggetto in questione è proprio la sua fede nuziale, a cui è particolarmente affezionata. Intanto, April e Will non concordano sulle modalità di trattamento di un paziente alcolista. Non se la passa meglio Sarah, che insieme al dottor Charles è impegnata nella cura di due anziane che condividono gli stessi sintomi. Ethan scopre un partner sorprendente nella lotta contro il suo Disturbo da Stress Postraumatico. April riceve una notizia terribile: è affetta da un brutto male. Quanto a Sharon, una triste consapevolezza la attanaglia. Anche Connor è in un difficile periodo di transizione, e col suo mentore le cose vanno sempre peggio. Nel cast, Yaya Dacosta, Nick Gehlfuss, Torrey Devitto, Rachel Dipillo.

CURIOSITÀ

Il 29 maggio 2015, Colin Donnel veste per la prima volta i panni del Dottor Connor Rhodes. L'attore era già apparso in Arrow. Nel luglio dello stesso anno, Brian Teesi si unisce al cast interpretando il Dottor Ethan Choi, esperto nella prevenzione delle malattie infettive e ufficiale medico della Marina Reserve. Il 13 agosto è la volta di Torrey DeVitto, reduce recente dalle riprese di Pretty Little Liars. Il 14 agosto 2015, Rachel DiPillo viene scelta per interpretare Sarah Reese, una studentessa di medicina al quarto anno. Il 1° febbraio 2016, NBC ha rinnovato la serie per una seconda stagione.

© Riproduzione Riservata.