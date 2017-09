Cherry Season: Bulent chiede a Meral di sposarlo (Anticipazioni puntata 5 settembre)

Cherry Season

Il conto alla rovescia per l'epilogo di Cherry Season è ufficialmente iniziato. La soap turca si concluderà definitivamente il prosssimo venerdì 15 settembre, non prima di avere portato alla luce nuovi problemi per i protagonisti Oyku e Ayaz. La coppia si troverà costretta a sopportare nella propria casa la presenza di Onem e Meral che continueranno a litigare tra loro e non avranno nessuna intenzione di lasciare campo libero. Al contrario, la situazione finirà per degenerare quando Oyku lancerà una vera e propria sfida nei confronti della suocera decidendo di assumere niente meno che Mehmet alla Atlantis. Per liberarsi delle mamme una volta per tutte, Oyku e Ayaz passeranno alle maniere forti, trovando una nuova strategia: nessuno di loro avrà il coraggio di cacciare di casa le due donne, quindi verrà organizzata una chiassossa festa serale che dovrebbe far capire ad entrambe di essere fuori luogo nell'abitazione di una giovane coppia.

Meral e Bulent presto sposi

Nella puntata di Cherry Season di questo pomeriggio avrà luogo la rumorosa festa che dovrebbe convincere Onem e Meral ad andarsene di casa. Ma anche in questo caso non tutto andrà come previsto: il divertimento e la presenza degli amici più cari, porterà infatti ad un importante dichiarazione d'amore. Bulent, sopraggiunto a sua volta a questo party, chiederà a Meral di sposarlo e lei accetterà. Tale notizia giungerà velocemente anche all'attenzione di Oyku che resterà a dir poco sconvolta davanti alla notizia riguardante la relazione della madre: lei era l'unica a non sapere che frequentava da tempo il padre di Burcu? A peggiorare le cose arriverà la scoperta che Ayaz ne era a conoscenza da tempo e che le aveva taciuto una simile importante novità. Il fatto porterà all'ennsima dura discussione tra i coniugi Dincer, la più cruenta dal ritorno del viaggio in Italia. Riusciranno anche questa volta a mettere a tacere ogni divergenza senza ripercussioni nel matrimonio?

