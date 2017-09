Chiara Ferragni incinta? / Fedez presto papà: il settimanale Chi svela tutti i retroscena

Chiara Ferragni, Venezia

Il pancino sospetto mostrato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2017 non era frutto di una serata di eccessi alimentari o di una bibita gassata ma di una gravidanza che la fashio blogger ha saputo tenere nascosta. Su questo il settimanale Chi è pronto a metterci la mano sul fuoco tanto da rilanciare sul gossip del momento confermando la gravidanza: Chiara Ferragni è incinta e, molto probabilmente, il suo primogenito arriverà prima delle previste nozze con Fedez. La fashion blogger e il rapper milanese hanno un appuntamento all'altare fissato per il prossimo 2018 ma, a quanto pare, prima dovranno vedersela con pannolini e pappette visto che la gravidanza sarebbe già "avanzata".

CHIARA FERRAGNI AL TERZO MESE, PRESTO L'ANNUNCIO UFFICIALE

Secodno quanto rivela il settimanale Chi, Chiara Ferragni sarebbe già al terzo mese di gravidanza e questo significa che lei e Fedez potrebbero diventare genitori proprio entro la fine dell'anno, proprio a dicembre. Il settimanale Chi parla di una fonte vicina alla coppia che non solo avrebbe confermato la gravidanza ma che presto la coppia farà un annuncio ufficiale in grande stile. I rumors ulla gravidanza della fashion blogger sono nati proprio a Venezia dopo Chiara si è presentata con un bellissimo abito firmato da Alberta Ferretti molto fasciato in vita tanto da mettere in evidenza un "pancino" pronunciato. Sappiamo bene che attrici e cantanti spesso convivono con le gravidanze e che c'è l'abbigliamento adatto per nascondere pancini sospetti ad occhi indiscreti. Il look di Chiara Ferragni è stato pensato e voluto proprio per dare il via a rumors da confermare poi via social insieme al suo Fedez?

© Riproduzione Riservata.