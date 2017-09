DIRTY DANCING/ Su Rai 2 il film con Patrick Swayze e Jennifer Grey (oggi, 5 settembre 2017)

il film romantico e musico in prima serata su Rai 2

PATRICK SWAYZE E JENNIFER GREY

Dirty Dancing, il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 5 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere musicale e romantica del 1987 che è stata diretta da Emile Ardolino. Il film è uno dei più celebri degli anni ottanta e vede come i princiali protagonisti interpretati da Patrick Swayze e Jennifer Grey. Swayze, scomparso a Los Angeles nel 2009, è noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in Ghost-Fanstasma, Point Break-Punto di rottura e Donnie Darko. Jennifer Grey, dopo la grande fama ottenuta grazie a Dirty dancing ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche ma si è dedicata, in particolar modo al mondo delle serie tv. Di recente è entrata a far parte del cast di Red Oaks. Il brano principale che fa da colonna sonora all'intero film si aggiudicò un Golden Globe. Si tratta del celebre brano intitolato The time of my life. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

La storia del film è ambientata nel 1963, quando la figlia degli Houseman si appassiona al mondo del ballo e s'innamora del suo maestro, Johnny Castle. La famiglia della ragazza è in vacanza presso il residence di proprietà di Max Kellerman. Concentrata sul suo sogno di entrare a far parte della Moun Holyoke University, Frances verrà totalmente catapultata nel mondo del ballo, trascinata dalla forte passione che la attrae verso l'affascinante Johnny. La ragazza è ricambiata ed i due iniziano a frequentarsi. Nel frattempo Penny, la ragazza che lavora con Johnny, rimane incinta ed un maldestro tentativo di aborto la costringe quasi in fin di vita. La donna riuscirà a salvarsi ma Frances sarà costretta a sostituire Penny in una gara di ballo. Poco dopo Johhny viene accusato di aver rapinato diversi clienti dell'hotel. Tuttavia, Frances lo scagiona, ammettendo che nel momento della rapina i due erano assieme. Il maestro di ballo viene però licenziato anche se innocente. Secondo il suo contratto non avrebbe potuto intrattenere alcun tipo di relazione con gli ospiti dell'albergo. Prima che la famiglia di Frances possa lasciare l'hotel, Johhny ritorna esibendosi in uno straordinario ballo e dichiarando tutto il suo amore per Frances.

© Riproduzione Riservata.